Multiresistente Erreger: Landwirtin fordert Zusammenarbeit von Medizinern

Die Initiative „Gesunde Luft – für uns und unsere Kinder" veranstaltet morgen einen Infoabend zu „Multiresistenten Erregern und Landwirtschaft". Wir wollten wissen, was konventionelle Landwirte zu dem Thema denken – und haben Nadine Henke aus Bruchhausen-Vilsen, Ferkelerzeugerin und Tierärztin, gefragt.

Gibt es Untersuchungen, wie häufig beim Menschen multiresistente Keime wie Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA) durch landwirtschaftliche Einflüsse auftreten und wie viele auf die Humanmedizin zurückzuführen sind?

Nadine Henke: Es werden drei große Gruppen von MRSA unterschieden: 1. MRSA, die vor allem im Krankenhaus übertragen werden. 2. MRSA, die außerhalb von Krankenhäusern von Mensch zu Mensch übertragen werden. 3. MRSA, die bei Nutztieren verbreitet sind und vor allem bei Menschen gefunden werden, die beruflich mit Nutztieren Kontakt haben. Hierzu zählen überwiegend MRSA, die mit dem klonalen Komplex CC398 assoziiert sind.

Etwa fünf Prozent der nachgewiesenen MRSA waren nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 2012 CC398 zuzuordnen. Da Veterinär- und Humanmedizin zum Teil identische Wirkstoffe nutzen, bedeutet dies, dass die Medikamente gleichermaßen ihre Wirksamkeit verlieren, wenn vermehrt Resistenzen auftreten. Gleiche Keime, gleiche Wirkstoffe, gleiche Wirkmechanismen: Nur ein Zusammenwirken von Human- und Veterinärmedizin wirkt der Bildung und Ausbreitung weiterer Resistenzen entgegen.

Wie stark ist die „Durchseuchung“ der Landbevölkerung im Vergleich zu den Städtern?

Henke: Wie häufig gesunde Menschen mit MRSA besiedelt sind, dazu liegen für Deutschland nur punktuell Zahlen vor. Überdurchschnittlich häufig findet sich MRSA bei Patienten nach längeren oder wiederholten Krankenhausaufenthalten, nach der Verlegung von Intensivstationen, medizinischen Behandlungen im Ausland, vor allem in Südeuropa, USA und Japan, nach einer Antibiotikatherapie, bei chronischen Wunden oder chronischen Krankheiten.

Gibt es Unterschiede bei verschiedenen Berufsgruppen wie Landwirt oder medizinisches Personal?

Henke: In der Allgemeinbevölkerung in ländlichen Regionen in Niedersachsen wurde eine Besiedlung durch CC398 bei rund einem Prozent der Personen gefunden, die keinen direkten Kontakt zu Nutztieren hatten. Durch direkten und indirekten Kontakt haben exponierte Berufsgruppen wie Landwirte, Tierärzte und Fleischkontrolleure ein 128-fach höheres Kolonisationsrisiko als nicht Exponierte.

Eine Studie unter Personen ohne regelmäßigen Kontakt zu Nutztieren hat gezeigt, dass die Übertragung von MRSA im Tierstall sehr schnell erfolgt. Bei Nachuntersuchung derselben Personen am Folgetag wurde MRSA aber nur noch bei sechs Prozent der vorher positiv Getesteten nachgewiesen. Für Personen, die regelmäßig Kontakt zu landwirtschaftlichen Nutztieren haben, wie Landwirte, ist jedoch von einer regelmäßigen Kontamination oder dauerhaften Besiedlung auszugehen.

Wie stark ist MRSA in den Beständen verschiedener Nutztierarten verbreitet?

Henke: Bei Nutztieren wird häufig ein bestimmter MRSA-Typ nachgewiesen. Man findet ihn heute in Deutschland in etwa 50 bis 70 Prozent der schweinehaltenden Betriebe, bei 1,4 Prozent der Legehennen, 0,7 Prozent der Masthähnchen, 4,1 Prozent der Milchkühe und 35,1 Prozent der Mastkälber. Daneben werden MRSA auch bei Heim- und Hobbytieren nachgewiesen.

Wird MRSA über tierische Produkte wie Fleisch übertragen?

Henke: Rohes Fleisch aller Tierarten kann nach derzeitigem Kenntnisstand MRSA enthalten, allerdings sind die Keimgehalte häufig sehr gering. So stellen Lebensmittel grundsätzlich eine mögliche Quelle für die Besiedlung und gegebenenfalls nachfolgende Infektion des Menschen dar.

Dennoch bedeutet dies nicht zwingend, dass die Infektion des Menschen auch tatsächlich auf zum Beispiel Geflügelfleisch zurückzuführen ist. Hierfür gibt es derzeit keinerlei epidemiologische Anhaltspunkte. Werden die Regeln der Küchenhygiene eingehalten, ist das Risiko einer Besiedlung mit MRSA über Lebensmittel gering.

Ist der Hauptübertragungsweg bekannt?

Henke: Infektionen mit MRSA treten am häufigsten in Krankenhäusern auf, insbesondere auf Intensivstationen. Ein besonderes Risiko, sich zu infizieren, besteht bei chronischen Erkrankungen, einem geschwächten Immunsystem und der Einnahme von Antibiotika, insbesondere wenn diese unsachgemäß erfolgt. Der unmittelbare Kontakt mit MRSA-tragenden Personen und der indirekte Kontakt über gemeinsam genutzte Gegenstände, zum Beispiel Handtücher, sowie mangelnde Hygiene sind die Hauptübertragungswege.

Spielt die Anzahl der Tiere im Stall eine Rolle oder kann MRSA auch in kleinen Beständen auftreten?

Henke: MRSA wurde in großen Schweinebeständen häufiger nachgewiesen als in kleinen. Allerdings kann das Vorkommen von MRSA in Tierhaltungen von vielen Faktoren beeinflusst werden: MRSA werden meistens durch den Zukauf von Tieren, die den Keim tragen, zwischen den Beständen übertragen.

Deutlich wurde das in einer Studie zum MRSA-Vorkommen in Mastschweinbetrieben: In reinen Mastbeständen, die alle Schweine zukaufen, wurden die Keime häufiger gefunden als in Beständen, die ihre selbst gezogenen Ferkel mästen. Ebenso wurden die Keime häufiger in Beständen gefunden, in denen Antibiotika eingesetzt worden waren.

Welche Haltungsbedingungen fördern die Besiedlung mit MRSA?

Henke: Der Antibiotikaeinsatz fördert die Entstehung verschiedenster Resistenzen inklusive MRSA und stellt somit einen nicht zu vernachlässigenden Risikofaktor dar. In diesem Zusammenhang kommt der Stallhygiene und den generellen Haltungsbedingungen eine wichtige Bedeutung zu. Jede antibiotische Behandlung ist wohl zu überlegen. Wenn eine Behandlung allerdings unumgänglich ist, dann sollte sie nicht unterdosiert und ausreichend lange erfolgen.

Wie effektiv sind Filteranlagen in Ställen?

Henke: Filteranlagen können die Emissionen von Staub, Ammoniak, Gerüchen und Bioaerosolen minimieren. Über das Rückhalteverhalten von Bioaerosolen ist bisher nur wenig bekannt, eine wirksame Rückhaltung wird aber vermutet. Für den Parameter Gesamtkeime wurde im Mittel 88 Prozent Abscheiderate ermittelt, für MRSA 89 Prozent für dreistufige Anlagen.

Gibt es MRSA auch in Öko-Betrieben?

Henke: Es gibt auch aus Betrieben mit ökologischer Schweinehaltung positive Untersuchungsergebnisse. Allerdings wird dort insgesamt seltener MRSA nachgewiesen, und der Anteil der besiedelten Tiere innerhalb dieser Betriebe ist meist kleiner als in konventionellen Betrieben. Da auch Tiere aus ökologischer Haltung mit dem Keim besiedelt sein können, ist im Umgang mit Fleisch aus ökologischer Tierhaltung dasselbe Maß an Hygiene geboten wie bei konventionell produziertem. Vergleichende Untersuchungen liegen bisher nicht vor.

Wie oft wird in Ihrem Betrieb im Schnitt ein Antibiotikum eingesetzt, bis die Ferkel den Stall verlassen?

Henke: Das kann ich nicht pauschal beantworten. So oft wie nötig, so wenig wie möglich. Wir behandeln erkrankte Tiere einzeln, versuchen möglichst, Gruppenbehandlungen zu vermeiden. Uns ist die Hygiene sehr wichtig, um mögliche Infektionsketten zu durchbrechen. Wir reinigen und desinfizieren jedes Stallabteil, bevor neue Tiere es beziehen. Wir kaufen keinerlei Tiere zu, produzieren in einem „closed herd“-System.

