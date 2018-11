Anlieger befürchten Einbüße

Schlossstraße und Kanalstraße werden im kommenden Jahr saniert

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-Stratmann. Die Schlossstraße und die Kanalstraße bis kurz hinter der Kanalbrücke in Richtung Kleinenborstel werden im kommenden Jahr saniert. Die Pläne stellten Mona-Lisa Guzek und Mark Löhmann von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dem Wegeausschuss des Fleckens am Donnerstagabend vor. Rund ein Dutzend Anlieger waren ebenfalls anwesend und äußerten am Ende der Sitzung ihren Unmut über die Pläne.