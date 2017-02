Anbau oder Neubau, das ist hier die Frage

Br.-Vilsen - Von Mareike Hahn. Wird aus dem Kindergarten-Anbau ein Neubau? Zumindest ist das eine Möglichkeit, mit der sich Politik und Verwaltung zurzeit auseinandersetzen.

Wie berichtet, sind im diesjährigen Haushaltsplan der Samtgemeinde 280 .000 Euro eingeplant, um den Kindergarten Löwenzahn in Bruchhausen-Vilsen um einen Schlafraum und einen größeren Personalraum zu erweitern. Ob das Geld tatsächlich dafür genutzt wird, steht aber noch nicht fest: „Wir müssen noch gucken, was genau wir machen wollen“, erklärt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann auf Nachfrage. „Wir stehen noch ganz am Anfang der Planungen.“

Das Problem: Die rund 500 Plätze in den Kindertagesstätten der Samtgemeinde, zu denen noch etwa 50 im Waldorfkindergarten Bruchhausen-Vilsen kommen, dürften in den nächsten Jahren nicht mehr ausreichen. Mehr Platz muss also her. „Und wir müssen Elterngespräche darüber führen, ob die Unterbringung von Kindern zum Beispiel bei Tagespflegepersonen möglich ist oder in Nachbareinrichtungen“, sagt Cattrin Siemers, Fachbereichsleiterin Bildung bei der Samtgemeindeverwaltung. Schwierig gestalte sich auch die Besetzung offener Erzieherstellen in den Kitas.

Mit Blick auf den steigenden Bedarf haben die Politiker die Verwaltung laut Bormann gebeten, verschiedene Varianten aufzuzeigen. Das Thema sei auch in einer „Zukunftswerkstatt“ mit Bürgermeistern und Fraktionsvorsitzenden auf den Tisch gekommen. „Eine Idee war ein Anbau für den Kindergarten Löwenzahn, aber auch ein Neubau ist nicht vollkommen außen vor“, sagt der Samtgemeindebürgermeister.

„Gerüchte“ um Abriss der Tennishalle

Die Teilnehmer des Workshops hätten besprochen, die 280 000 Euro unter dem Stichwort Anbau zunächst im Haushalt stehen zu lassen, aber erst auszugeben, wenn es ein echtes Konzept gebe: „Wenn wir gleich anbauen würden, wären schon die Pflöcke eingeschlagen“, erklärt Bormann. „Aber dass wir das Geld brauchen, ist sicher.“

Den genauen Bedarf für Kindergarten- und Krippenplätze in den kommenden Jahren vorherzusehen, sei schwierig – auch wegen der Flüchtlingskinder: „Wir wissen noch nicht, ob noch mehr kommen und wie viele da bleiben.“

Als „Gerücht“ bezeichnet Bormann die angeblichen Pläne, das Tennis-und-Squash-Center neben dem Kindergarten Löwenzahn zugunsten eines Neubaus abzureißen. Zum jetzigen Zeitpunkt stehe noch gar nichts fest.

Fakt ist indes: „Der Zustand der Tennishalle ist nicht besonders gut“, wie es Cattrin Siemers während der jüngsten Sitzung des Schulausschusses der Samtgemeinde formulierte. „Wie wir damit weiter machen, werden wir noch diskutieren.“

Für Jürgen Klotzbücher von der Tennissparte des Turnvereins (TV) Bruchhausen-Vilsen hat das Center eine große Bedeutung. Manager ist seit 2012 die Tennis- und Sportschule Ballmann, die dort auch Unterricht anbietet. „Vor fünf Jahren nutzten fast ausschließlich ortsansässige Tennisspieler die Halle, der Squash-Court geriet in Vergessenheit. Inzwischen kommen die Sportler von weit über die Ortsgrenzen hinaus nach Bruchhausen-Vilsen, um im Winter Tennis und Squash zu spielen“, sagt Klotzbücher. „Die Tennis- und Sportschule hat vor fünf Jahren mit fünf Kindern der Tennissparte in Bruchhausen-Vilsen mit ihrer Arbeit begonnen. Mit top Tennistraining durch B-Lizenz-Inhaber Ingo Ballmann konnte die Anzahl der Tennisschüler auf knapp 100 Kinder und Erwachsene in der Woche ausgebaut werden.“

Rat spricht heute über Haushalt

Nach Angaben von Kämmerer Hannes Homfeld zahlt die Samtgemeinde als Eigentümerin in diesem Jahr voraussichtlich rund 43 000 Euro für die Tennishalle; auf der Einnahmenseite stehen 22 900 Euro, wovon Benutzungsgebühren den größten Teil ausmachen. Das Center ist jeweils von Herbst bis Frühling geöffnet.

Nachdem alle Ausschüsse ihre Haushaltsberatungen abgeschlossen haben, hat heute der Samtgemeinderat das letzte Wort. Er beschließt in seiner Sitzung ab 19 Uhr im Rathaus Bruchhausen-Vilsen über das Zahlenwerk. Die Antwort auf die Frage „Anbau oder Neubau?“ braucht allerdings noch etwas Zeit. Bormann: „Die Gesamtplanung werden wir 2017 vorlegen.“

