Amen und Prost!

Br.-Vilsen - Wo wenige Stunden zuvor noch Party angesagt war, wurde gestern Morgen gebetet. Die Bänke im Remmer-Zelt waren beim sonntäglichen Gottesdienst auf dem Brokser Markt voll besetzt, die Bühne mit Blumen, Kerzen und einem Holzkreuz geschmückt, und statt einer Band standen dort sieben Geistliche.

„Sie sind eingeladen, stehen zu bleiben oder auf die Bänke zu steigen“, sagte Pastorin Anja von Issendorff aus Bruchhausen-Vilsen, nachdem gemeinsam das Vaterunser gesprochen worden war und sie zum letzten Lied des Gottesdiensts aufgerufen hatte. Gesagt, getan. Nicht nur Anja von Issendorff stellte sich auf der Bühne auf eine Sitzgarnitur, auch einige Gäste taten es ihr gleich.

Als „herrlich“ bezeichnete Mareike Hinrichsen-Mohr, Pastorin aus Bruchhausen-Vilsen, ihren Ausblick auf die vollen Bankreihen im Zelt zu Beginn der Veranstaltung. Sie kündigte an, dass der Gottesdienst erstmals auch ein ökumenischer sein wird und begrüßte Claudia Suffner, Gemeindereferentin der katholischen Kirche.

Neben den drei Frauen traten nach und nach noch weitere Pastoren ans Mikrofon: Zu Wort kamen auch Meike Müller (Schwarme), Florian von Issendorff (Bruchhausen-Vilsen), Melanie Simon (Asendorf) und Torsten Heinrich. Letzterer ist als Schaustellerpastor fast jedes Jahr beim Gottesdienst auf dem Brokser Markt dabei. Außer 2017. „Da habe ich auf einem Riesenrad geheiratet“, verriet er.

Ein Riesenrad thematisierte auch Melanie Simon in ihrer Predigt. Sie sprach zudem davon, dass in der Zeit des Brokser Markts alles auf den Kopf gestellt wird. Und fügte an: „Ich glaube, Jesus war ein Jahrmarktmensch.“

Zwischen den Beiträgen hatten die Gottesdienstbesucher ordentlich zu tun, gegen den 40-köpfigen Marktposaunenchor anzusingen, der die Veranstaltung musikalisch begleitete. In einem Lied hieß es „... zu nüchtern ist die Welt“. Pastor Florian von Issendorff befand es augenzwinkernd „mutig, das im Remmer-Zelt zu singen“. vik

