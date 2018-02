AMC-Mitglieder gehören zu den Besten im ADAC Weser-Ems

Zahlreiche Auszeichnungen

© AMC Asendorf Zahlreiche AMC-Mitglieder wurden in Osnabrück ausgezeichnet.

Der ADAC-Regionalclub Weser-Ems hat kürzlich in Osnabrück die bestplatzierten Motorsportler des Jahres 2017 geehrt. „Wie in den letzten Jahren konnten sich zahlreiche Mitglieder des Automobil- und Motorsportclubs Asendorf gegen die Konkurrenten anderer Vereine durchsetzen und wurden für ihre vorderen Platzierungen in verschiedenen Motorsportsparten mit Glas- und Metallpokalen ausgezeichnet“, teilt Thomas Oppermann, Jugendpressewart des AMC, mit.