Alleskönner auf vier Rädern

Von: Christel Niemann

Teilen

Modellfahrzeuge sind insbesondere bei den jüngsten Besuchern beliebt. © Niemann, Christel

Mehr als 400 Teilnehmer kommen zum Unimog-Treffen in Bruchhausen-Vilsen

Br.-Vilsen – Nein, so schnieke wie heute war Klaus Peters grüner Unimog 404 nicht, als er das Gefährt vor mehr als zehn Jahren in einer Scheune bei Münster entdeckt hat. „Da sah man dem Fahrzeug die harte Arbeit in der Forstwirtschaft deutlich an. Es war total versifft; wie das halt so ist, wenn sich keiner kümmert“, erinnert sich der Münsteraner. Herumgefahren sei er trotzdem mit dem Oldtimer, aber dann habe er sich doch an die Feinarbeit gemacht. „Den Motor habe ich fachmännisch zerlegen und neu aufbauen lassen. Das Elektrische, die Lackierung und etliche weitere Arbeiten habe ich aber selbst erledigt“, erzählt der 65-Jährige. Insgesamt zwei Jahre habe er für die komplette Restauration gebraucht. „Seitdem sieht er besser aus als im Jahr seiner Auslieferung Mitte der 1960er-Jahre“, sagt Peters mit einem Schmunzeln, dessen Unimog zu den rund 400 Schätzchen aus Deutschland und den Niederlanden gehörte, die beim jährlichen Sommertreffen des Unimog-Veteranen-Clubs auf dem Brokser Marktplatz zu sehen waren.

Die Organisation hatte das Team vom Stammtisch Mittelweser übernommen. Es hatte unter Federführung von Axel Otersen ganze Arbeit geleistet und ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Vier Tage lang wurde gefachsimpelt rund um das „Universal Motor Gerät“ Unimog, der ab 1945 bei Daimler gebaut und seit 2002 vom Standort Gaggenau zur Produktionsstätte Wörth wechselte.

„Das hier ist eine wirklich geile Veranstaltung, Daumen hoch“, attestierten die Familien Kosthaus und Schwalm dem Sommertreffen. Sie waren mit sechs Personen aus Bochum und Witten angereist, hatten samt Wohnanhänger jeweils rund 250 Kilometer zurückgelegt und in den Unimogs 403 und 404, Baujahr 1970 und 1966, konnte man sich fast spiegeln, so gepflegt waren sie. „Ich habe ein Faible für alte Arbeitsmaschinen“, erzählt Markus Schwalm, der außerdem noch einen Oldtimer-Trecker besitzt. Und beide Familienväter betonen: „Wir hängen an unseren Gefährten.“ Verkaufen würden Schwalm und Kosthaus ihre Schätze folglich nicht, obwohl sie laut deren Aussage einen Wert von um die 40 000 Euro haben. „Wir haben beide sehr viel Freizeit da reingesteckt. Da kann man nicht einfach loslassen und sie zu Geld machen.“

Ein weiteres Beispiel: Aus Bohmte bei Osnabrück sind Roswitha und Albert Bramsche mit ihrem Unimog-Gespann zum Sommertreffen angerollt. Das Zugfahrzeug, ein Unimog 411, Baujahr 1962, der Anhänger ein sogenannter Kofferanhänger noch älteren Datums, den Bohmte selbst ausgebaut und auf wohnlichen Standard gebracht hat. Dabei herausgekommen ist ein echter Hingucker, ein mobiles Häuschen mit echter Innenraum-Holzausstattung. „Alles echt und handgemacht. Damit tuckern wir los. Fahren zu Treffen wie diesen und auch in den Urlaub an Nord- und Ostsee“, erzählt das Paar.

Freunde treffen und mit Gleichgesinnten zusammenkommen, das ist für die Eheleute der Antrieb, sich immer wieder auf Tour zu begeben und die heimische Komfortzone zu verlassen. „Demnächst starten wir in Richtung Fedderwardersiel“, sagen Bramsches und beiden ist die Vorfreude bereits anzumerken.

Im Verlauf der Veranstaltung besuchten auch etliche Tagesgäste das Sommertreffen und schauten bei den Vorführungen zu oder ließen sich von den Besitzern zeigen, welche Qualitäten in den jeweiligen Allradlern stecken. Denn ob THW, Bundes- oder Feuerwehr, ob Forst- oder Landwirtschaft – beim Sommertreffen gab es Unimogs in vielen Farben und Formen zu sehen, wobei Kenner der Szene das Baujahr schon von Weitem an Kleinigkeiten ausmachen konnten. Für Teilnehmer wie für Besucher gab es folglich auch reichlich Gelegenheit zum fachlichen Gedankenaustausch. Die Freunde der „Universal-Motor-Geräte“ kennen sich schließlich bestens aus mit Fahrzeugarten, Jahrgängen und Ausstattungen und sind über jedes noch so kleine Detail bestens informiert.

Weitere Fotos auf

www.kreiszeitung.de

Die Familien Kosthaus und Schwalm genießen das Treffen, Fachsimpeln und ihr Frühstück. © Niemann, Christel

Unimogs in nahezu allen Farben gibt es beim Sommertreffen auf dem Marktplatz zu bestaunen. © Christel Niemann