Alles im Einklang

Andrea und Ursula Schwarz sind Feng-Shui-Expertinnen / Vortrag in der „Scheune“

+ Erklären, was Feng-Shui ist: Ursula (links) und Andrea Schwarz.

Br.-Vilsen - Von Mareike Hahn. Feng-Shui kann Leben verändern. Da sind sich Andrea und Ursula Schwarz sicher. Warum und wie, das erklären die österreichischen Schwestern regelmäßig in Vorträgen. Zum Beispiel am 20. März in Bruchhausen-Vilsen (siehe Infokasten). Schon jetzt verraten die beiden im Interview, was es mit der Harmonielehre aus China auf sich hat:

Feng-Shui – ist das nicht esoterischer Hokuspokus?

Andrea Schwarz: Nein! Leider wurde Feng-Shui in den letzten Jahren in diese Eso-Schublade gesteckt. Wir wollen die Menschen aufklären und das ganzheitliche Feng-Shui in ein besseres Licht rücken. Anhand von Feng-Shui folgt man bestimmten Regeln und Richtlinien, es ist sozusagen eine nachvollziehbare Anwendung. Alles, was ist und was es gibt, lässt sich nach der chinesischen Weltanschauung auf fünf Elemente reduzieren. Anhand dieser Elemente – Erde, Metall, Wasser, Holz und Feuer – lässt sich das Zusammenspiel zwischen dem Menschen und seiner Umwelt analysieren, erklären und verändern. Den Elementen sind unterschiedliche Stoffe, Himmelsrichtungen, Farben, Formen etcetera zugeordnet, die die Bewohner unterschiedlich beeinflussen können. Um diese Energien zu lenken, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Die Bereiche Partnerschaft, Wohlstand, Gesundheit, Familie, hilfreiche Freunde, Wissen, Karriere und Kommando/Stabilität werden genau analysiert. Ebenso spielt die Geomantie im ganzheitlichen Feng-Shui eine wesentliche Rolle. Hierbei werden Störquellen wie negativ wirkende Wasseradern, geologische Brüche, Erdwirbel, Erdverwerfungen, die Vorgeschichte des Platzes und vieles mehr ausfindig gemacht und neutralisiert. Aber auch Einflüsse der Umgebung – zum Beispiel Elektrosmog von Strom- und Handymasten – werden gelöscht.

Können Sie das an einem Beispiel erklären?

Andrea Schwarz: Habe ich meinen Arbeitsplatz so gestaltet, dass mein Schreibtisch direkt an der Wand steht – mit Blick zur Wand –, sodass hinter mir im Rücken ständig meine Kollegen vorbeimarschieren, so werde ich mich eher unwohl fühlen. Habe ich die Möglichkeit, den Schreibtisch zu drehen, damit ich eine stabile Rückwand habe und den Blick in Richtung Tür, Gang, Kollegen, so sieht die Situation um 180 Grad anders aus. Mache ich noch eine optimale Farbgestaltung und werte Ecken etcetera mit Pflanzen auf, so kann ich viel mehr Energie an meinem Arbeitsplatz schaffen.

Ihr Vortrag in Bruchhausen-Vilsen dauert etwa anderthalb Stunden. Reicht das, um das Wohlbefinden der Zuhörer zu steigern?

Ursula Schwarz: Ja, es wird sicher jeder etwas vom Vortrag mitnehmen können. In anderthalb Stunden können wir natürlich nur einen kleinen Einblick in die Materie geben, da dieses Thema so umfangreich ist. Wir erklären überblicksmäßig, was Feng-Shui ist und mit welchen Methoden und Techniken wir arbeiten. Natürlich gibt es auch kleine Inputs für zu Hause. Bei wem das Interesse geweckt oder gesteigert wurde, der kann gerne unsere Kurse in Österreich besuchen oder eine Feng-Shui-Beratung bei uns machen.

Wie kommt es, dass sich zwei österreichische Schwestern mit einer Harmonielehre aus China beschäftigen?

Andrea Schwarz: Das ist eine längere Geschichte. Kurz gesagt, beschäftigen wir uns seit unserer Kindheit mit dieser Lehre, da es in unserem Verwandtenkreis einen Schicksalsschlag gab. Wir waren sozusagen auf der Suche nach Antworten. Es gibt sicherlich mehrere Antworten auf die großen Fragen des Lebens, aber wir sind auf die Lehre von Feng-Shui gestoßen, die uns sofort fasziniert hat. Wir haben mehr und mehr erfahren, welche großartigen Zusammenhänge zwischen dem Menschen und seinem engeren Lebensumfeld bestehen. Liest man den Wohnraum, so kann man den Menschen sozusagen lesen – verändert man etwas positiv am Wohnraum, so kann man auch beim Menschen positive Veränderungen bewirken. 13 Jahre Arbeit in diesem Bereich haben uns immer wieder darin bestätigt, wie viele Dinge man mit Unterstützung von Feng-Shui ausgleichen kann, angefangen bei Partnerschaftsproblemen über Schwierigkeiten mit den Kindern bis hin zu gesundheitlichen Förderungen.

In unserer Redaktion stehen sich dreimal zwei große Schreibtische direkt gegenüber, daneben befinden sich halbhohe Schränke, und der Raum ist durch zwei dünne, etwa zwei Meter hohe Stellwände unterteilt. Wie kann man in so einem klassisch eingerichteten Büro die Energie besser fließen lassen?

Ursula Schwarz: Es ist schwierig, von der Ferne eine Analyse durchzuführen; man muss als Feng-Shui-Berater auch immer vor Ort arbeiten, um zu sehen und zu spüren, wie die Situation de facto ist. Wie schon angemerkt, ist es wichtig, dass man eine stabile Rückendeckung und, wenn möglich, eine weite Perspektive hat. Wenn die Schreibtische zusammenstehen und man sich gegenüber sitzt, wird meist die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern gefördert. Wenn man jedoch richtig eingekreist ist durch Stellwände, kann man sich die Perspektive verbauen. Es sollte also vorne nicht direkt eine Wand oder ein hohes Regal sein. Das bringt auf Dauer Unruhe mit sich. Darüber hinaus sind unter anderem die optimale Farbgestaltung, die beste Position des Schreibtischs, Möbelanordnungen, Möbeldesign, Beachtung von Tür-Fenster-Linien und die optimale Platzierung von Pflanzen von Bedeutung.

Was ist das Wichtigste bei der Gestaltung des eigenen Zuhauses?

Andrea Schwarz: Wir sind der Meinung, dass man alles zusammen in Einklang bringen sollte, um ein perfektes Zuhause zu haben – Himmel: astrologische Aspekte; Mensch: Optimierung des Wohnraums durch klassisches Feng-Shui; Erde: geopathische Störenergien löschen. Feng-Shui ist im Prinzip die Wechselwirkung zwischen uns, unserem Wohlbefinden und dem uns umgebenden Lebensraum. Wenn unser Lebensraum ungünstig oder negativ gestaltet ist, so wirkt dies auf Dauer auch auf uns. Wichtig ist aber auch, auf sein Bauchgefühl zu hören. Viele Menschen machen vieles schon aus dem Unterbewusstsein heraus richtig. Zum Beispiel Pflanzen bei einer Tür-Fenster-Linie oder in bestimmten Ecken zu platzieren.

Der Vortrag

Andrea und Ursula Schwarz halten am Montag, 20. März, von 19 bis etwa 20.30 Uhr einen kostenlosen, unverbindlichen Vortrag über ganzheitliches Feng-Shui im Kulturcafé „Die Scheune“ in Bruchhausen-Vilsen, Brautstraße 16. Anschließend stehen die Referentinnen für Fragen zur Verfügung. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich, Andrea Schwarz ist erreichbar unter Telefon 0172/5271364 und per E-Mail an office@fengshuischwarz.at. Auch am Montag, 16. Januar, sprechen die beiden Schwestern in der „Scheune“, der Abend ist allerdings schon ausverkauft.

www.fengshuischwarz.at