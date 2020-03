Sie alle vereint eine Leidenschaft

Die „B!Crew“ der TSG Bruchhausen-Vilsen zeigt bei Contesten ihr Können

+ Die B!Crew vereint Tänzer verschiedener Gruppen miteinander, darunter Mitglieder der „StreetFeets“, der „Non+Ultras“ und der „MD Passion“. Fotos: NALA HARRIES

Br.-Vilsen - Von Nala Harries. In der 2018 gegründete „B!Crew“ der Tanzsportgemeinschaft (TSG) Bruchhausen-Vilsen vereinen sich etwa 30 Mitglieder im Alter von acht bis 35 Jahren. Sie alle teilen die gleiche Leidenschaft: Das Tanzen. Nur die Besten der Besten konnten sich in den Jahren 2017 und 2018 für einen Platz im Team qualifizieren. Gemeinsam treten sie bei Contesten an und zeigen dort ihr Können im Showdance. Im April sollen dann die Proben für den nächsten Wettbewerb, den „Rock your Contest“, der vom 18. bis 20. September in Wolfenbüttel stattfindet, beginnen. Der Showteil steht in diesem Jahr unter dem Thema „Träume“.