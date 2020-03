Die aktuellen Veranstaltungsabsagen – ein Überblick

Samtgemeinde – Um die Ausbreitung vom Corona-Virus zu verlangsamen, werden zunehmend Veranstaltungen abgesagt. Am Wochenende erreichten uns zahlreiche Meldungen, die wir an dieser Stelle unterteilt nach Orten zusammenfassen. Wie die katholischen Kirchengemeinden der Region mit der Situation umgehen, lesen Sie auf „Tipps und Termine“.

Asendorf

Der Vorstand der Kirchengemeinde Asendorf folgt den Empfehlungen von Politik und Landeskirche und sagt bis voraussichtlich einschließlich Sonntag, 19. April, alle Gottesdienste ab. „Wir haben auch unseren Gemeindegruppen nahegelegt, alle Termine und Treffen vorerst abzusagen“, teilt der Kirchenvorstand mit. Die Asendorfer Kirche wird zu den Gottesdienst-Zeiten und zum Abendgebet immer offen und geheizt sein und zur Andacht im Kerzenschein einladen. Pastorin Melanie Simon ist vor Ort anwesend und erinnert in einer Pressemitteilung an die Worte aus dem zweiten Timotheus-Brief: „Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“

Die Theatergruppe „De Spektaklers“ sagt die Abschlussvorstellung des aktuellen Stücks, die mit anschließender Party geplant war, ab und teilt mit: „Da wir leider nicht damit rechnen, dass wir die Vorstellung in den nächsten Wochen nachholen können, werden wir keinen Ausweichtermin anbieten.“ Eintrittskarten können an den Donnerstagen 19. und 26. März sowie 2. April jeweils zwischen 18 und 20 Uhr beim Gasthaus Uhlhorn in Asendorf zurückgegeben werden.

Martfeld

Der Vorstand der Kirchengemeinde Martfeld hat beschlossen, der Empfehlung der Landeskirche zu folgen: Er sagt alle eigenen Veranstaltungen und Gottesdienste bis einschließlich Sonntag, 19. April, ab. Das betrifft auch die Passionsandachten der Kirchengemeinde.

Der Förderverein Kirstein’s Hoff hat die für Freitag geplante Info-Veranstaltung zum Dorfgemeinschaftshaus/Mehrgenerationenhaus mit Theater abgesagt und sucht nun nach Ersatztermin.

Die für Samstag geplante Kleiderbörse in der Grundschule Martfeld wird verschoben. Als neuen Termin hat das Organisationsteam unter Vorbehalt Samstag, 16. Mai, auserkoren. Wer dann als Anbieter dabei sein möchte, darf seine bereits erhaltene Anbieternummer behalten.

Schwarme

Der Landesverband Niedersachsen im Sozialverband Deutschland hat allen Ortsverbänden bis zum 30. Juni untersagt, Veranstaltungen durchzuführen. Das bedeutet für den Schwarmer Ortsverband: Das geplante Frühstück und eine Halbtagesfahrt fallen aus. „Wir werden versuchen, spätere Termine zu realisieren“, teilt der SoVD in einer Pressenotiz mit. mwe