Aktiv gegen den Krebs

Br.-Vilsen – Sie war ein Riesenerfolg: die „BIG Challenge“ im vergangenen Jahr. Am 4. Juli steht die zweite Auflage des sportlichen Charity-events an. Gesammelt werden Spenden für den Kampf gegen Krebserkrankungen.

Es gibt keine Pokale, kein Preisgeld, keine Medaille oder Urkunde. Die Sportler – Läufer, Radfahrer und E-Biker – müssen für ihre Teilnahme sogar noch Geld mitbringen. Denn bei dem Benefizevent steht der Gedanke des Helfens ganz oben auf der Agenda. Helfen im Kampf gegen den Krebs. So lautet das Motto „Aufgeben kommt nicht in Frage!“, was nicht nur für die sportlich Aktiven, sondern vor allem für die an Krebs erkrankten Menschen gilt.

Die Vorbereitungen für die „BIG Challenge“ 2020 sind bereits angelaufen. Sie wird von einem Organisationsteam um den ehemaligen Vorsitzenden des Süstedter Sportvereins Uwe Garbers vorbereitet. Dazu gehört Imke Wicke vom Landfrauenverein Hoya. Nicole Segelhorst ist für die sportliche Komponente verantwortlich, Petra Zöller managt die Öffentlichkeitsarbeit und Manfred Henke vom Landwirtschaftlichen Verein Bruchhausen hat die Finanzen im Auge.

„Hinter der ,BIG Challenge‘ steht ein von Landwirten gegründeter Verein, der sich bundesweit im Kampf gegen den Krebs engagiert“, erklärt Petra Zöller. „Mit diesem sozialen Sportevent sammeln wir überregional Spendengelder in durchaus ansehnlichen Größenordnungen ein, die ohne Umwege und Reibungsverluste krebskranken Menschen, konkret dem Forschungsprojekt ,Darmkrebs‘, zugutekommen. Die Idee dazu wurde ursprünglich von niederländischen Bauern entwickelt und verbreitet sich gerade über ganz Europa.“

Doch wie sieht die sportliche Seite aus, wer kann wie teilnehmen? „Jeder kann sich ab sofort anmelden und der Herausforderung stellen. Als Radfahrer, Läufer oder Walker, auch in zwei Disziplinen, für sich alleine oder in einer Mannschaft, Männer und Frauen, Jung und Alt. Parallel muss jeder Teilnehmer bis zum 30. August mindestens 500 Euro Spenden- und Sponsorengelder für sich einwerben, die ohne Abzüge in voller Höhe an die Deutsche Krebshilfe gehen“, erklärt Pressechefin Petra Zöller.

Beim Spendensammeln ist Kreativität gefragt: Arbeitgeber, Firmen, Familienmitglieder oder Freunde können einen Obolus beisteuern. Man kann Trödel auf dem Flohmarkt verkaufen, vielleicht Selbstgebackenes oder -gebasteltes, so ein Tipp der Veranstalter. Eine weitere Variante: Der sportlich begeisterte Teilnehmer arbeitet an einem oder zwei Urlaubstagen und bittet seinen Arbeitgeber, den entsprechenden Lohn auf das Spendenkonto zu überweisen.

Am Veranstaltungstag geht es ab 6 Uhr morgens auf die Strecke. Start- und Zielpunkt ist der Sportplatz am Marktplatz 13 in Bruchhausen-Vilsen. „Die Strecke für die Radfahrer misst rund 40 Kilometer, die Läufer und Walker erwartet eine Distanz von etwa acht Kilometern“, sagt Sportleiterin Nicole Segelhorst. „Dabei entscheidet jeder Teilnehmer für sich, ob er die Strecke einmal oder gleich mehrfach durchrundet. Jeder Sportler sollte versuchen, das Maximale aus sich herauszuholen und vielleicht eine Runde mehr zu schaffen, als er sich vorgenommen hat. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit oder Platzierungen, sondern um die Herausforderung an sich – so wie auch Krebspatienten sie sich jeden Tag von Neuem stellen müssen.“

Das Anmeldeportal ist erreichbar unter:

www.bigchallenge-deutschland.de

Unterstützer gesucht:

Das ehrenamtliche Vorbereitungsteam ist momentan damit beschäftigt, ein Rahmenprogramm für die Sportler und die vielen erwarteten Zuschauer der „BIG Challenge“ zu organisieren. Wer sich am Veranstaltungstag einbringen möchte, als Sportler, Helfer oder Sponsor dabei sein will, kann mit den Initiatoren unter der Email-Adresse bruvi@bigchallenge-deutschland.de Kontakt aufnehmen.