Adrenalin pur! Das sind die neuen Fahrgeschäfte auf dem Heiratsmarkt 2023

Von: Marcel Prigge

„Air Power“ (links) und „Mach 1“ sind die neuen und adrenalingeladenen Attraktionen auf dem Brokser Heiratsmarkt 2023. © KMG Fahrgeschäft Firma Heine/www.ride-index.de

Höher, schneller, weiter: Der Brokser Heiratsmarkt 2023 wartet mit allerlei Überraschungen auf. Diese Fahrgeschäfte sind neu dabei.

Jedes Jahr stellen sich die Stammbesucher des Heiratsmarktes dieselbe Frage: Was ist neu? Fest steht: An Attraktionen mangelt es 2023 nicht. Insbesondere Freunde rasender Action und des Adrenalins werden in diesem Jahr auf ihre Kosten kommen. Das sind die neuen Fahrgeschäfte auf dem Heiratsmarkt 2023.

Das sind die neuen Fahrgeschäfte auf dem Heiratsmarkt 2023: Action pur auf „Air Power“ und „Mach 1“

Das wichtigste zuerst: Es wird eine absolute Weltpremiere auf dem Heiratsmarkt geben. Das Fahrgeschäft „Air Power“ wird das allererste Mal zu sehen sein. Die Schaukel des Typs „Freak Out“ kann sich bis zu 120 Grad aufrichten und ist 21 Meter hoch. Auch die vier Gondeln werden sich drehen, pro Fahrt können 16 Personen mitfahren.

Auch zum ersten Mal mit dabei ist „Mach 1“. Die Besucher in Bruchhausen-Vilsen werden in der Attraktion in schwindelerregende Höhen transportiert. Denn „Mach 1“ ist 42 Meter hoch. Die Adrenalinjunkies des Marktes kommen auf ihre Kosten. In sich bewegenden Gondeln wird es bis zu 120 km/h schnell. Auch zu Überkopffahrten wird es kommen.

Adrenalingeladen: „Project X“ und „Coco Beach“ ist nichts für schwache Nerven

Neu und ebenfalls mit am Start ist „Project X“. Das Hochfahrgeschäft dreht sich nicht nur rasend schnell und könnte Menschen mit empfindlichem Magen herausfordern, es fährt dabei noch mit seiner Plattform hoch. So entstehen Fliehkräfte bis zu 3G.

Weiter geht es mit „Coco Beach“, ein Mini-Coaster, den so mancher vielleicht sogar kennt. Denn in Niedersachsen stand sie ab 2001 im Magic Park in Verden und bis zum Jahr 2014 im Serengetipark Hodenhagen. Auf etwa 175 Metern geht es in der Attraktion über drei Runden wild durch die Luft.

„Alcatraz“, „Scary House“ und „Kaleidoskop“: Spaß für die ganze Familie

Echtes Gruseln erwartet die Besucher auf der Zwei-Etagen-Geisterbahn „Scary House“. Spaß für die ganze Familie gibt es hingegen im „Happy Family“ und im „Kaleidoskop“. Im „Crazy Alcatraz-Labyrinth“ werden die Marktbesucher zwangsläufig Ausbruchsversuche begehen und Kinger kommen insbesondere auf der vierbahnigen, zwölf Meter hohen Rutsche „Rennpiste“ auf ihre Kosten.