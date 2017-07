„Lenna“ bringt am 19. Juli Power-Pop in den Kurpark Bruchhausen-Vilsen

Achtung, Ohrwurmgefahr!

Br.-Vilsen - Deutschsprachiger Power-Pop ist am Mittwoch, 19. Juli, im Kurpark in Bruchhausen-Vilsen (Am Bürgerpark 1) zu hören. Dort tritt ab 19.30 Uhr die Band „Lenna“ im Rahmen der „Musik im Park“-Reihe auf. Die Besucher erwarten laut Pressemitteilung „starke Songs mit Ohrwurmqualität und unbändige Spielfreude auf der Bühne“.