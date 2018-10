Eddy, der glückliche Rentner, ist zum zweiten Mal nach Kopenhagen gewandert

Br.-Vilsen - Von Anke Seidel. Eddy hat es geschafft: Trotz teilweise extremer Bedingungen ist der 68-Jährige erneut zu Fuß nach Kopenhagen gewandert – und hat in der zweiten Etappe seiner Tour 2018 eine Strecke von etwas mehr als 400 Kilometern bewältigt. Jetzt ist er glücklich wieder Zuhause bei seiner Ehefrau Irmtraut – mit eindrucksvollen Erinnerungen im sprichwörtlichen Gepäck.

Einziger Begleiter auf seiner außergewöhnlichen Tour war sein rund 50 Kilogramm schwerer Handwagen, auf dem Eddy seine Ausrüstung transportierte. Dazu gehörte ein Vorrat von sechs Literflaschen Wasser: „Man weiß ja nie, wann man wieder Wasser bekommt“, lacht der 68-jährige Rentner, der die insgesamt 600 Kilometer lange Strecke zwischen Bruchhausen-Vilsen und Kopenhagen mittlerweile zweimal mit dem Fahrrad und zweimal zu Fuß bewältigt hat – den jüngsten Marsch bewusst in zwei Etappen, weil die Bedingungen im Extrem-Sommermonat Juli unerträglich waren (wir berichteten).

Der rüstige Rentner aus Bruchhausen-Vilsen weiß mit Extrem-Situationen umzugehen. Darmkrebs, lebensbedrohlicher Zuckerschock, Lugenentzündung und Nierenversagen musste er durchleiden – und hat sich zurück ins Leben gekämpft. Das Motto des gelernten Tischlers: „Menschen, die meinen, in einer ausweglosen Situation zu stecken, sollten nach vorne schauen. Denn da ist meistens der Ausweg!“

Sein Weg war diesmal 26 Tage lang – und gespickt mit Überraschungen, schönen wie unangenehmen. Gern verzichtet hätte der 68-Jährige auf die Beschädigungen an den Zeltstangen oder an seinem Handwagen, den er mit Holzlatten und Panzerband reparieren musste. Das Zelt, eine Schlafgelegenheit in einem Unterstand oder sogenannten Shelter tauschte der Rentner bewusst gegen das bequeme Bett Zuhause ein. Es waren die Erfahrungen mit den Menschen unterwegs, die ihn begeisterten und bereicherten.

Einladungen zum Kaffee und Hilfsangebote bekam er viele

Denn immer wieder gehörten auch Hilfsangebote oder die Einladung zu einem Kaffee dazu. „Darf ich Sie fotografieren?“ habe ihn eine Frau gefragt, blickt Eddy schmunzelnd zurück. Als er einwilligte, revanchierte sie sich mit einer Einladung zum Kaffee. Gern erinnert er sich auch an den Autofahrer, der auf der Strecke neben ihm anhielt – und ihm als vermeintlich Wohnungslosem Geld anbot, was der Rentner aus Bruchhausen-Vilsen lächelnd ablehnte: „Viele Menschen verstehen nicht, dass ich das aus Spaß an der Freude mache.“

Doch die ungewöhnliche Tour barg auch große Herausforderungen. So musste der 68-Jährige eine Brandwunde am Fuß ertragen, die er sich versehentlich selbst zugefügt hatte – mit kochendem Wasser, weil sein Kochgerät plötzlich umgestürzt war. Nicht zu meistern war außerdem der extrem steile „Gendarmenweg“ mit dem 50 Kilo schweren Handwagen.

An all seinen Herausforderungen ließ Eddy seine Frau Edeltraut und viele Freunde direkt teilhaben – via Tablet und über Facebook, dort berichtete der Rentner täglich über seine Erlebnisse. Ein Kapitel in seinem Wander-Tagebuch: der Disput mit einem dänischen Zugschaffner, auf den Eddy gern verzichtet hätte. „Obwohl ich dafür bezahlt hatte, durfte der Wanderwagen nicht mit in den Zug“, berichtet er über das Ende der unglücklichen Begegnung.

„Eddy, du musst Werbung für dich machen“

Zwangsläufig musste der 68-Jährige eine ungeplante Nacht auf dem Campingplatz verbringen. „Ich war verzweifelt“, blickt er zurück auf seinen Entschluss, es per Anhalter zu versuchen. Doch genau der war zunächst nicht von Erfolg gekrönt. Daumen hoch und ein Pappschild mit dem Namen des Zielortes – das reichte offensichtlich nicht.

„Eddy, du musst etwas anders machen“, lautete also sein Entschluss, „du musst Werbung für dich selbst machen“. Deshalb legte er seine Fahne mit der Aufschrift „Eddy on Tour“ plakativ und gut sichtbar auf den Wanderwagen. Auf den Erfolg musste er nicht lange warten: „Der vierte Autofahrer hat mich mitgenommen.“

Die letzten 50 Kilometer bis nach Kopenhagen fuhr er mit seinem Sohn Gerd und verbrachte noch zehn Tage bei dessen Familie, bevor es mit dem Bus zurück nach Hause ging. Und die Bilanz seiner 400-Kilometer-Tour? „3,5 Wochen täglich gelaufen, 3,5 Wochen täglich berichtet, rund 2 200 Höhenmeter bewältigt, 3,5 Wochen Luftmatratze, Schlafsack, Zelt oder Shelter und 3,5 Wochen einfache Kost“, listet der 68-Jährige auf – und ist froh, Zuhause mit Ehefrau Irmtraut wieder gemütliche Tage verbringen zu können.

Doch seine letzte Tour war es vermutlich nicht. Verschmitzt verrät Eddy: „Ich habe schon etwas im Hinterkopf...“ Das grüne Band, die ehemalige innerdeutsche Grenze, würde er gerne erwandern – dann aber nur in Etappen von zwei Wochen, sagt der glückliche Rentner,.