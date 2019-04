„Omas Küche – neu interpretiert“ lockt etliche Gäste nach Kleinenborstel

Ein Abend, der Appetit auf mehr macht

+ Ein norddeutsches Drei-Gänge-Menü zauberten (von links) Anna und Ruben Dunekack gemeinsam mit der Fernsehköchin Barbara Stadler den Gästen auf den Tisch. Foto: uwe campe

Kleinenborstel - Von Uwe Campe. Über ein volles Haus konnte sich die veranstaltende Kulturplattform des Heimat- und Verschönerungsvereins Martfeld (HVV) am Freitagabend freuen, denn der dritte und letzte Teil „Omas Küche – neu interpretiert“ ihrer diesjährigen Serie „Mattfeld mokt platt“ fand eine ungemein gute Resonanz. Hatten bei den ersten beiden Veranstaltungen in der „Kastanie“ in Martfeld-Hollen noch musikalische Darbietungen auf Platt im Mittelpunkt gestanden, waren es diesmal im „Gasthaus Zur Post“ in Kleinenborstel zunächst einmal kulinarische Genüsse, die die Besucher in eine gehobene Stimmung versetzten, während plattdeutsche Lieder und Sketche diesmal eher als Appetitanreger herhalten mussten.