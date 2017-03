78er-Trakt-Sanierung: Die Ausschreibung läuft

Br.-Vilsen - Kurz vor den Sommerferien sollen die lange geplanten Sanierungsarbeiten im 78er-Trakt des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen beginnen. Zurzeit kümmert sich die Samtgemeinde als Schulträgerin darum, die Aufträge zu vergeben. „Ende April soll die Ausschreibung gelaufen sein“, sagt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann. Für Mai sei geplant, die Container aufzustellen, die während der Maßnahme als zusätzliche Unterrichtsräume dienen.

Die erste, bereits veröffentlichte Ausschreibung gilt laut Bormann den Abbruch- und Trockenbauarbeiten im 1978 errichteten Gebäude. In der zweiten Ausschreibung, die in den nächsten Wochen folgen soll, gehe es um die technischen Gewerke, also um Maßnahmen rund um Strom, Gas und Elektrik.

Der komplette Umbau innerhalb des 78er-Trakts wird voraussichtlich gut ein Jahr dauern, er soll bis zu den Herbstferien 2018 erledigt werden. 2019 steht dann die Fassadensanierung an.

mah

