20-Jähriger überschlagt sich mit Auto - leicht verletzt

Schwarme - Ein 20-Jähriger hat sich Freitagnacht in Schwarme mit seinem Auto überschlägt und leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann fuhr gegen 2.20 Uhr die Sprakener Straße in Richtung Hollen. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er eine Stallmauer durchbrach, überschlug sich der Wagen. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt, am Auto und am Stall entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 11.00 Euro.

Da der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe durchgeführt, der Führerschein sichergestellt.

