Das 1,4-Millionen-Euro-Projekt

Theater, Gastraum und noch viel mehr: Pläne für DGH Martfeld vorgestellt

+ So könnte es aussehen, das künftige Theater. Illustration: Trägerverein/Foto: Elena Zelle

Martfeld - Von Elena Zelle. In Martfeld hat man sich einiges vorgenommen: Auf dem Hof der Familie Kirstein soll ein Dorfgemeinschaftshaus (DGH) samt Theater entstehen. Die Kosten dafür liegen laut den verantwortlichen Akteuren insgesamt bei 1,4 Millionen Euro. Am Freitagabend stellten sie ihre Ideen auf einem Infoabend im Festzelt am Echterkamp vor. Es gab viel Beifall, aber auch viele Fragen.