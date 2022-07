Bremer Modemacher belebt historisches Geschäftshaus an der B 6

Von: Michael Walter

Tim Brinkmeier, Christine Brinkmeier (rechts) und ihre Mitarbeiterin Monika Rudnik präsentieren in der ehemaligen Blumendiele an der B6 seit kurzem Damenmode unter dem Titel „brinki collection“. © Ilse-Marie Voges

Neues entdecken, Outfits anprobieren, kombinieren und sich inspirieren lassen – mit diesen Ideen heißt man die Kunden bei „brinki collection“ an der Herrlichkeit 31 willkommen.

Syke – Tim und Christine Brinkmeier haben im alten gemütlichen Fachwerkhaus an der B 6 – jahrzehntelang war dort die „Blumendiele“ zuhause – ein innovatives neues Textilunternehmen etabliert. „Mode international“ ist das Thema.

Die „brinki collection“ existiert seit sieben Jahren. Insgesamt gibt es fünf Fachgeschäfte mit Showrooms. Drei sind in Bremen (Habenhausen, Schwachhausen und Lesum), eines in Ganderkesee und nun gibt es den Showroom Syke an der Herrlichkeit 31. „Wir wollen für neuen Schwung mit neuer Mode in Syke sorgen“, sagen die Brinkmeiers.

Das neue Geschäft in Syke ist ein Glückstreffer

Das neue Geschäft in Syke ist tatsächlich ein Glückstreffer. Tim Brinkmeier erzählt: „Wir hatten bis vor kurzem unseren fünften Standort in Weyhe. Dort mussten wir allerdings ausziehen, weil der Vermieter Eigenbedarf hatte.“ Ein neues Ladenlokal war in Weyhe nicht zu finden. Da sie aber möglichst in der Nähe bleiben wollten, dehnten Brinkmeiers die Suche nach Syke aus.

Angebote gab es zwar genug. Aber nichts wollte so richtig passen. Tim Brinkmeier war gerade auf dem Rückweg von so einer Besichtigung, als er an der B 6 aus dem Augenwinkel ein Schild vor der ehemaligen Blumendiele bemerkte: Zu vermieten. „Ich habe gleich die Vermieterin angerufen. Das war Samstagabend. Und wir haben uns sofort für Sonntagvormittag zu einer Besichtigung verabredet.“

Im alten Fachwerkhaus an der Herrlichkeit 31 war viele Jahre lang die Blumendiele zuhause. Jetzt hat dort die „brinki collection“ ihren fünften Showroom. © Ilse-Marie Voges

Das Fachwerkhaus und die Brinkmeiers – das muss so etwas wie Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. „Ich dachte sofort: Der Charme des alten Hauses und unsere junge, frische Mode könnten hervorragend zusammenpassen.“ Aber auch der ganze Rest stimmte. Und so bekam die „brinki collection“ ihren neuen Showroom in Syke.

Das Gesamtpaket passt zur Unternehmensphilosophie. Tim Brinkmeier erklärt: „Es ist wichtig für die Kundinnen, dass beim Einkauf von Mode ein Wohlgefühl entsteht und die Kundinnen zufrieden sind.“ Die Kollektionen bei Brinkmeiers gibt es deshalb auch nicht Online.

„Mode aussuchen, die bezahlbar ist, macht einfach gute Laune“, sagen sie. „Preisbewusst die Farbenvielfalt entdecken und einkaufen, macht einfach Freude.“

Ein bedeutendes Thema sind Naturfasern, Baumwolle und Viskose

Ein bedeutendes Thema sind Naturfasern, Baumwolle und Viskose. Die „brinki Collection“ ist vielfältig, die Trends & Accessoires sind etwas Besonderes. Christine und Tim Brinkmeier haben mit dem Haus einen guten Platz für ihr Unternehmen gefunden. „Die Atmosphäre für all die schönen Sachen ist gut“, betont Tim Brinkmeier. „Wir und unsere Mitarbeiterinnen helfen den Kundinnen, schöne Mode zu finden. Eine Vielfalt an Wohlgefühl erzeugt Zufriedenheit. Die Farbpalette der Mode ist frisch und wirkt freundlich.“

Kompetente Mitarbeiterinnen sind aufmerksam und helfen bei der textilen Auswahl. Vom T-Shirt bis zur Garderobe für die Ausgehzeit gibt es alles, was frisch und einladend wirkt. Die Farbenvielfalt der einzelen Teile deckt alle Bedürfnisse ab.

Vom neuen Standort in Syke verspricht Tim Brinkmeier sich viel. Gerade weil er nicht an der Hauptstraße, sondern direkt an der B 6 liegt. „Hier kommen in Spitzenzeiten über 20 000 Autos am Tag vorbei. Da müssen auch Frauen darunter sein. Und wenn sie uns sehen, kommen sie irgendwann auch mal rein.“

Die Erfahrungen der Anfangsphase geben ihm recht: „Wir werden wahrgenommen“, hat Tim Brinkmeier schon festgestellt.