„Ariane“ verrottet am Weserufer

Bremen - Von Jörg Esser. Mit der Gastgeberrolle beim „International Astronautical Congress“ (IAC) schreibt Bremen derzeit auch Raumfahrtgeschichte. Die Hansestadt hat sich längst als Raumfahrtmetropole etabliert. Doch nicht immer hat der Griff nach den Sternen im kleinsten Bundesland funktioniert. Mit dem „Space Park“ legte Bremen vor 14 Jahren eine Bruchlandung in dreistelligem Millionenbereich hin.

+ Rückblick: Im August 2002 wurde das 51 Meter hohe Raketenmodell am damaligen „Space Park“ aufgebaut. © Archiv Der „Space Park“ auf dem Areal der früheren Werft AG Weser in Gröpelingen war ein Prestigeobjekt der großen Koalition unter Bürgermeister Henning Scherf (SPD). Und er verglühte nach wenigen Monaten auf der Erde. Am 12. Februar 2004 wurde das Raumfahrt-Spaßcenter mit viel Tamtam eröffnet. Doch der Besucherandrang hielt sich in Grenzen. Statt der kalkulierten 1,4 Millionen Besucher kamen weniger als die Hälfte. Die Betreiber zogen die Notbremse. Am 26. September desselben Jahres schloss der überdachte Freizeitpark seine Pforten. Mehr als 400 Millionen Euro hatten private Investoren (Deutsche Bank/Allianz) und 170 Millionen Euro das Land in das Projekt gesteckt.

Die Geschichte ist fast vergessen, ein Fall für die Stadtannalen. Doch das einstige Wahrzeichen des „Space Parks“, ein 51 Meter hoher Nachbau der Trägerrakete Ariane 4, verrottet seit Jahren auf einer Gewerbefläche am Gröpelinger Weserufer. Ein trauriges Bild mit Symbolwert. „Das ist ein Mahnmal für einen Millionenflop“, sagt ein Stadtteilchronist.

2008 öffnete das Einkaufszentrum „Waterfront“ ebendort, wo der „Space Park“ floppte. Und die Rakete, die als Wahrzeichen des Raumfahrtcenters am Haupteingang aufgebaut war und als Teil des Fahrgeschäfts „Space Shot“ fungierte, war fehl am Platz. Sie wurde demontiert und einige 100 Meter stadtauswärts am Flussufer gelagert.

Und da liegt der 60 Tonnen schwere Koloss jetzt immer noch. Die Feuchtigkeit hat der Rakete in zehn Jahren sichtbar zugesetzt. 150 000 Euro hat das Modell einst gekostet. Gefertigt wurde der „Ariane“-Nachbau bei der Firma Hilgefort in Dinklage. Experten schätzen den Schrottwert auf womöglich 8 000 Euro.

Bremen hat keinen Zugriff auf die Stahlruine. Der irische Finanzdienstleister LNC Property Group, der den „Space Park“ ja zur „Waterfront“ umgebaut hat, ist seither Eigentümer der Rakete. Auch beim Weiterverkauf des Einkaufszentrums an die ECE der Otto-Gruppe im Jahr 2015 sei sie im Besitz der Iren geblieben, heißt es.