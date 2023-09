Meilenstein für digitale Zukunft

+ © Anke Seidel Es geht voran: Tariq Elias und Sule Naano installieren einen Hausanschluss in Bassum. © Anke Seidel

Die Breitband-Tiefbauarbeiten im Landkreis Diepholz sind fast beendet . 5 240 Kunden nutzen ihren Anschluss schon

Landkreis Diepholz. Es ist ein Meilenstein für das Sprungbrett in die digitale Zukunft: Die Tiefbauarbeiten für das Breitbandprojekt im Landkreis Diepholz stehen kurz vor dem Abschluss. Lediglich Restarbeiten im Raum Twistringen und Nacharbeiten in anderen Bereichen stehen noch aus. Das gab Landrat Cord Bockhop während einer Pressekonferenz am Dienstag im Syker Kreishaus bekannt. An seiner Seite: Dr. Andreas Roth als Leiter des Eigenbetriebs Breitbandausbau sowie Planer Kai Seim und Vertreter der sechs Baufirmen, die den Tiefbau in den weißen Flecken, also unterversorgten Bereichen, ausführten.

Landrat Cord Bockhop verglich das weit mehr als 200 Millionen Euro umfassende Digital-Versorgungsprojekt mit der Errichtung eines Einfamilienhauses: „Der Rohbau ist ganz schnell fertig. Und dann wundern sich alle, warum der Einzug so lange dauert – weil noch so viel kleine Arbeiten zu erledigen sind“, stellte er mit Blick auf unzufriedene Bürger und ihre Kritik an zu langer Umsetzungszeit fest.

Doch für mehr als 19 000 unterversorgte Gebäude im Landkreis Diepholz musste planerisch eine Anschluss-Lösung gefunden werden – eine enorme Herausforderung. Genau der widmete sich nach Gründung des Eigenbetriebs Breitbandausbau 2017 dessen erster Leiter Günter Klingenberg, ebenso Leiter des Landkreis-Fachdienstes Wirtschaftsförderung. Nach dessen Pensionierung übernahm Dr. Andreas Roth den Chefsessel im Eigenbetrieb und stellte während der Pressekonferenz sowohl die Struktur als auch elementare Etappen des historischen Ausbauprojekts vor – wie die Aufteilung des Kreisgebiets in 24 Baulose und deren öffentliche Ausschreibung, die sechs Firmen gewonnen hatten: die Unternehmensgruppe Ludwig Freytag, RTH, Vitronet, Strabag, Knaak Rohrvertrieb sowie Infratech.

Ringstruktur schafft Versorgungssicherheit

Wie die Bereiche in der Ausbaustruktur miteinander verbunden sind, erläuterte Andreas Roth ebenso – und verwies auf mehrere Ringe, die ineinander verschachtelt sind. Durch diese Ringe sei eine wesentlich höhere Stabilität des Netzes gegeben, wenn es an einer Stelle zu einem Ausfall kommen sollte. Will heißen: Die Ringstruktur schafft Versorgungssicherheit. Denn Glasfasern bieten zwar eine Übertragungsleitung in Höchstgeschwindigkeit, haben aber durchaus eine empfindliche Struktur. Eingebettet in stabile Leerrohre und tief im Boden sind sie vor Anfälligkeiten gut geschützt – anders als die sogenannten PoP-Stationen, in denen GVG Glasfaser die aktive Technik unterbringt. Dieses Unternehmen mit seiner Marke Nordischnet hat das Netz vom Landkreis Diepholz gepachtet. Er ist Eigentümer und die 15 Städte, Gemeinden sowie Samtgemeinden wichtige Partner dabei. Darauf wies Landrat Cord Bockhop ausdrücklich hin.

Eine Leistung von 200 bis 500 Mbit/s bietet das Glasfasernetz Privatkunden, Geschäftskunden sogar bis zu einem Gbit/s. Als Geschäftsführer von GVG Glasfaser war Geschäftsführer Michael Gotowy der Pressekonferenz online zugeschaltet und zeigte sich zuversichtlich, dass in den nächsten fünf bis sechs Monaten alle Bürger, die sich für Nordischnet entschieden haben, mit Telefon und Internet versorgt sind – ausgenommen die, deren Verträge mit ihren bisherigen Anbietern erst später auslaufen.

Zurück zu den PoP-Stationen: Wie Andreas Roth berichtete, war eine der 18 Stationen bei einem Autounfall beschädigt worden – was für Verzögerungen gesorgt hatte, wie auch vereinzelt Materialfehler und andere nicht kalkulierbare Vorkommnisse. Trotz allem sei das herausfordernde Projekt unter dem Strich sehr schnell umgesetzt worden. Darin waren sich alle Beteiligten am Dienstag einig.

Mittlerweile nutzen 5 240 Kunden ihren neuen Anschluss bereits.

3,7 Millionen Meter Leerrohre verlegt

Für die Glasfaserversorgung haben die Mitarbeiter der sechs Tiefbaufirmen insgesamt 3,7 Millionen Meter Leerrohre verlegt. Diese Zahl nannte Planer Kai Seim am Dienstag während der Pressekonferenz im Syker Kreishaus. 508 sogenannte Rohrverteiler und 1 300 Schächte mussten gebaut werden – ebenso acht Multifunktionsgehäuse sowie 18 PoP-Gebäude (Point of presence), in denen die aktive Technik untergebracht ist.



Um die digital unterversorgten 15 421 Gebäude mit mehr als 19 000 Wohneinheiten mit einem Glasfaseranschluss versehen zu können, musste eine Trasse von insgesamt 1 994 Kilometern im Landkreis verlegt werden. Zwar entschieden sich nicht alle Betroffenen für Glasfaser, aber die Vermarktungsquote liegt – sehr zur Freude von Landrat Cord Bockhop – bei 80 Prozent und damit weit über dem Durchschnitt anderer Projekte und Regionen. Im Schnitt beträgt sie nach der Erfahrung von Kai Seim etwa 40 Prozent.



Mittlerweile sind im Landkreis Diepholz bereits 12 445 Hausanschlüsse fertiggestellt. Ihren Nordischnet-Anschluss nutzen davon bereits 5 240 Kundinnen und Kunden. An der Freischaltung weiterer Anschlüsse arbeiten die Mitarbeiter von GVG Glasfaser mit Hochdruck. Doch weil gerade in den vergangenen Monaten vom Bauherren Landkreis Diepholz – nach sorgfältiger Prüfung der ausgeführten Arbeit – viele Baulose an GVG Glasfaser übergeben worden sind, ist der Arbeitsdruck hoch.



„Möglichst viel, möglichst schnell fertigzustellen“, so formulierte es Harald Hübner als Prokurist des Tiefbau-Unternehmens Freytag, sei das Ziel der beteiligten Firmen gewesen. Er berichtete außerdem von einer guten Zusammenarbeit zwischen den Firmen, dem Planungsbüro Seim und Partner sowie dem Eigenbetrieb Landkreis Diepholz. Rolf Wilkens vom Unternehmen Strabag erinnerte daran, dass die Herausforderungen in der Corona-Zeit immens gewesen seien – vor allem bei der Materialbeschaffung: „Der Markt war leer gefegt. Dann kam auch noch der Fachkräftemangel dazu!“



Bei aller Freude über den Abschluss der Tiefbauarbeiten vergaß Landrat Cord Bockhop aber auch die Besitzer der rund 800 Gebäude nicht, deren Anschluss zu unwirtschaftlich gewesen wäre. So schnell wie möglich soll für sie eine Lösung gefunden werden. 40 Millionen Euro will der Landkreis dafür bereit stellen.



Auf Mittel des Landes wird er dabei verzichten müssen: „Über Nacht“ habe es seine Breitbandförderung von 25 Prozent gestrichen, berichtete der Landrat tief enttäuscht – und fügte mit bitterem Unterton hinzu: „Es ist Geld da! Man setzt es nur anders ein...“ sdl