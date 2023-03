Gewerbeschau in Brinkum im April: Noch freie Flächen

Von: Sigi Schritt

Der neue Vorstand der Big: (v.l.) Vize-Vorsitzender Marko Kleinert, Vorsitzender Lars Gudert, Schriftführerin Janine Otto und Schatzmeister Lars Petersen. © Sigi Schritt

Die Brinkumer Interessengemeinschaft hat einen neuen Vorstand und bereitet mit der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen für April die Gewerbeschau in Brinkum vor.

Stuhr – Der Fachanwalt für Familienrecht Lars Gudert ist bereits seit zehn Jahren Vorsitzender der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big). Für weitere zwei Jahre wird er dem Unternehmernetzwerk vorstehen. Das beschlossen die rund 30 Big-Mitglieder am Mittwochabend im Bremer Tor auf der Jahreshauptversammlung.

Der Jurist kündigt an, nach Ablauf der laufenden Amtsperiode nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidieren zu wollen. Das sei zwar noch Zukunftsmusik. Aber Lars Gudat wolle den Vorsitz der Big in anderen Händen wissen. Die Gemeinschaft könne sich bereits auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Niemand müsse ins kalte Wasser springen. Seine Erfahrungen aus der langjährigen Vorstandsarbeit wolle der Jurist dann in das nächste Gremium einbringen, versicherte er.

Unter der Federführung von Lars Gudat besteht der neue Vorstand der Big aus seinem Stellvertreter Marko Kleinert sowie der Schriftführerin Janine Otto und dem Schatzmeister Lars Petersen.

Lars Gudat berichtete, dass der Verein derzeit 131 Mitglieder hat. „Wir schwanken jährlich um die 135 Mitglieder", sagte er. Vor Corona waren es 140 Mitglieder.

Was ist in diesem Jahr geplant? Die Big bereitet unter anderem zusammen mit der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (ISU) eine dreitägige Gewerbeschau auf dem Festplatz in Brinkum vor. Sie soll am Freitag, 14. April, beginnen.

„Das war schon immer eine erfolgreiche Veranstaltung. Im vergangenen Jahr konnte sie wegen Corona nicht stattfinden“, ergänzte der Big-Vorsitzende. Das Spektakel werde nun nachgeholt. Die Neuauflage der Traditionsveranstaltung sei dann aber nicht mehr im gewohnten Rhythmus. „Wir beginnen deshalb in diesem Jahr einen neuen Zyklus“, kündigte der Jurist an. Von nun an werde die Messe alle drei Jahre auf die Beine gestellt. Die nächsten Gewerbeschau-Jahre sind demnach für 2026 und 2029 geplant.

Lars Gudat zu den Planungen für dieses Jahr: „Die Zelte sind fast voll.“ Es gebe aber noch Platz für Aussteller, die sich auf dem Freigelände präsentieren wollen. Gudat könnte sich vorstellen, dass sich Autohäuser oder Caravan-Händler dafür interessieren. Die Messe sei auch offen für Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb der Grenzen Stuhrs haben.

Ein weiterer Punkt, den die Big für dieses Jahr geklärt haben möchte, betrifft die Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung. Jährlich fielen dafür 5000 Euro an. Außerdem sei geplant, in den Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung zu investieren. Derzeit gäbe es in der Gemeinde Stuhr – anders als beispielsweise in Bassum oder Twistringen – keine Weihnachtsbeleuchtung über den Straßen. Für den Big-Vorsitzenden ist die Weihnachtsbeleuchtung auch eine Frage des Standortmarketings einer Gemeinde.