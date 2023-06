Bethel im Norden: In Barnstorf entstehen 20 neue Kleinappartements

+ © Ripking Die Beteiligten beim Spatenstich: (v.l.) Gideon Garving (KB Home and Living), Mario Weiland (Fangmeier Bauunternehmen), Sabine Bischoff (Planungsbüro Husmann), Georg Caumanns (Investor und Bauherr), Martin Hoppe (Bethel im Norden) und Heiner Husmann (Planungsbüro Husmann). © Ripking

Die Kosten einer neuen Wohnanlage in Barnstorf liegen in Millionenhöhe. Ab Juli beginnen die Bauarbeiten für 20 Kleinappartements im Flecken. Mieter wird nach Fertigstellung Bethel im Norden.

Barnstorf – Bethel im Norden erweitert sein seit 2015 bestehendes Angebot in Barnstorf: Im Flecken entstehen jetzt 20 neue Kleinappartements an der Ecke Walsener Straße/Tiefer Weg. Anfang Juli starten die Bauarbeiten, die Fertigstellung ist für April 2024 vorgesehen.

Bethel im Norden knüpft somit an die „guten Erfahrungen, die wir hier schon gemacht haben“, an, sagt Martin Hoppe, Bereichsleiter von Bethel im Norden. Der Flecken besitze im Ortskern eine gute Infrastruktur mit Bahnanbindung und nahe gelegenen Einkaufsmöglichkeiten. „Barnstorf ist ein guter Ort, um dort zu leben“, erklärt Hoppe.

Bethel im Norden mit guten Erfahrungen in Barnstorf

Bethel im Norden ist bereits Mieter des angrenzenden Gebäudes. „Hier bieten wir derzeit elf Wohneinheiten an“, berichtet Hoppe. Diese seien bewusst Menschen vorbehalten, die Unterstützung bei ihrem Weg zurück in die Selbstständigkeit benötigen. „Wir unterstützen Personen, die psychisch erkrankt sind“, konkretisiert der Bereichsleiter. „Bei uns lernen die Leute, sich wieder selbst zu versorgen. Wir helfen ihnen, ihren Antrieb wiederzuerlangen.“ Das Ziel von Bethel im Norden: „Wenn alles gut läuft, dann ziehen unsere Bewohner wieder aus und suchen sich eine eigene Wohnung.“

Eigentümer des von Bethel im Norden schon genutzten Gebäudes ist Georg Caumanns. Er fungiert beim neuen Projekt als Bauherr. Dafür investiert er einen „einstelligen Millionenbetrag“. Bethel im Norden profitiere laut Hoppe davon, „dass wir hier schon einige Jahre zusammen tätig sind“. Caumanns meint: „Ich habe selbst schon für Bethel gearbeitet. Das Projekt lag mir einfach nahe.“ Als Bethel den Wunsch der neuen Anlage mit 20 Appartements an Caumanns herangetragen hatte, „habe ich sofort versucht, ihn zu realisieren“. Mit dem jetzt erfolgten Spatenstich im Flecken kommen beide Parteien ihrem Wunsch einen großen Schritt näher.

Behtel im Norden Bethel im Norden ist ein Stiftungszweig der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, der aus dem Zusammenschluss der Diakonie Freistatt und dem Verein Birkenhof in Hannover resultiert.

„Wir sind im Norden Deutschlands für Menschen da, die Hilfe und Sorge durch andere brauchen, die in schwierigen, prekären Lebenslagen sind oder die ihren Weg suchen“, heißt es auf der Homepage von Bethel im Norden. Dabei gehe es vorrangig um Entlastung, Beratung, Pflege und Unterstützung, aber auch darum, „Mut und Freiräume für ein gelingendes Leben zu gewinnen“. Die Arbeitsfelder von Bethel im Norden gliedern sich in Altenhilfe, Jugendhilfe, Bildung, Behindertenhilfe, Suchthilfe und Wohnungslosenhilfe.

Bethel im Norden hat etwa 1550 Mitarbeiter. Die Geschäftsstelle hat ihren Hauptsitz auf dem Gelände des früheren Birkenhofs in Hannover.

Alle 20 Einzelwohneinheiten werden eine Größe von 35 Quadratmetern haben, sagt Heiner Husmann, Inhaber des Planungsbüros Husmann in Drebber. Er und seine Mitarbeiterin Sabine Bischoff waren für die Planung des Gebäudes zuständig. „Zwei der Appartements sind außerdem rollstuhlgerecht“, so Husmann. Um die Ausführung der Bauarbeiten kümmern sich das Bauunternehmen Fangmeier aus Heede und KB Home and Living aus Drebber.

Georg Caumanns greift bei der Umsetzung bewusst auf örtliche Unternehmen zurück, die diesen Auftrag dankend annahmen. „Wir freuen uns als ausführende Firmen, dass wir dieses Projekt direkt vor unseren Haustüren haben“, sagt Gideon Garving, Geschäftsführer von KB Home and Living, stellvertretend für die drei beteiligten Firmen.

Wichtig sei allen, dass die Appartementanlage in Barnstorf allen heutigen Ansprüchen der Energieeffizienzklasse 55 gerecht wird. Dafür setzt Bauherr Georg Caumanns auf eine Kombination von Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen. „So wird eine nachhaltige und kostengünstige Energieversorgung sichergestellt“, erklärt Heiner Husmann. Hinzukommen laut Planungsbüro eine optimierte Wärmedämmung, dreifach verglaste Fenster und moderne Heizungs- und Lüftungssysteme.

Neues Leistungsangebot für Menschen im Landkreis Diepholz

Das neue Leistungsangebot von Bethel im Norden im Flecken Barnstorf richte sich in Zukunft vorrangig an Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt im Landkreis Diepholz beziehungsweise der näheren Umgebung haben oder diesen erlangen möchten, so Martin Hoppe. „Diese neue Wohnform bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern ein hohes Maß an Unterstützungssicherheit.“

Der Tiefe Weg wird ab Juli während der gesamten Bauphase für jeglichen Durchgangsverkehr gesperrt. Die angrenzende Kirchstraße ist von der Baumaßnahme nicht betroffen. Auch die Walsener Straße wird nicht gesperrt, dort befindet sich aber eine Baustellenzufahrt, sodass es an dieser Stelle zu Einschränkungen bei Anlieferungen kommen kann. Sabine Bischoff weist zusätzlich darauf hin, dass der angrenzende Bürgersteig nicht betroffen sein wird: „Er kann durchgehend genutzt werden. Das war uns wichtig für die Schulkinder und deren Eltern.“