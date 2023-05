BBS-Schüler in Syke erhalten E-Audi für die Kfz-Ausbildung

Von: Gregor Hühne

Elektrofahrzeug: BBS-Schulleiter Horst Burghardt (4.v.l.) dankt dem Förderverein der Berufsbildenden Schulen (BBS) Syke sowie dem Energieversorger Avacon für die Spende eines Elektro-Lehrfahrzeugs für die Kfz-Ausbildung. © Gregor Hühne

Die Berufsbildende Schule (BBS) in Syke erhält einen Audi-Elektrowagen als Spende für die spezialisierte Kfz-Ausbildung.

Syke/Landkreis Diepholz – Der Neupreis für einen E-Tron von Audi liegt bei guter Ausstattung bei rund 100.000 Euro. Die Schüler der berufsbildenden Schulen (BBS) in Syke im Bereich Kfz-Ausbildung können sich seit gestern über ein solches Elektrofahrzeug im Fuhrpark ihrer Werkstatt freuen. Schulleiter Horst Burghardt sprach daher ein „großes Dankeschön“ an die Sponsoren des Geschenks aus: dem BBS-Förderverein sowie die Avacon.

Rund 300 der mehr als 3.000 Azubis der BBS sind im Kfz-Bereich tätig. Künftig sollen sie an dem neuen Elektrofahrzeug Hochvolt-Technik und sicheres Arbeiten mit Starkstrom erlernen. Die Auszubildenden kommen aus dem ganzen Landkreis Diepholz sowie teilweise mit Ausnahmeregelung aus Bremen. Für sie gehe es nun darum, „Komponenten freizuschalten, Begriffe kennenzulernen und Sensibilisierung zu schaffen“, sagt Klaus Baasch, stellvertretender Teamleiter Kfz an der BBS.

Der gesponserte Wagen, Baujahr 2021, hat derweil einen weiten Weg hinter sich. Beim Hersteller Audi diente er zunächst als Erprobungsfahrzeug auf dem chinesischen Markt als sogenanntes Vorserienfahrzeug. Im Oktober 2022 begannen laut BBS-Lehrer Christoph Rauer die Überlegungen, das Fahrzeug nach Syke zu holen. Vor der Überführung musste noch die Software für den heimischen Straßenverkehr angepasst werden.

Dabei seien Autos im Grunde eigentlich gar keine „Fahrzeuge“, sondern aus Sicht der Energiewirtschaft eher „Stehzeuge“ , gab Avacon-Kommunalreferent Hermann Karnebogen zu bedenken. „Autos stehen 23 Stunden am Tag“, zitierte er aus einer Studie. Perspektivisch gehe damit die mittelfristige Überlegung in der Energiebranche einher, Elektroautos als Energiespeicher in einem intelligenten Stromnetz zu integrieren (sogenannte Lastmodule). Wenn beispielsweise regenerative Energien wie Wind und Sonne nicht zur Verfügung stehen, könnte der gespeicherte Strom aus den Batterien der parkenden Autos abgerufen werden. „Strom kann aus der Steckdose kommen, oder aus dem Wagen“, fasst Karnebogen den Gedanken zusammen. Der Audi-Akku speichere beispielsweise genug Strom, um damit ein Studentenzimmer einen Monat lang zu versorgen.

Aufgrund der Potenziale in der Kfz-Elektrotechnik sahen die Anwesenden eine vielfältige und profitable Zukunft in der Branche. Das erklärte Ziel hinter der Auto-Spende mit Strahlkraft sei es, „junge Leute auf diese Weise auf den Weg zu bringen“, sagte Karnebogen. Klaus Baasch ergänzte in Richtung zukünftiger Azubis: „Da wird man sich in Zukunft dumm und dusselig verdienen, wenn man sich darauf spezialisiert.“

Elektroautos haben deutlich weniger Technik im Motorraum

Ingo Penk, Teamleiter Fahrzeugtechnik an der BBS, verwies auf die technischen Vorteile eines E-Autos. So sei der Motor deutlich weniger aufwendig. Jedoch sei das Thema noch „mit Emotionen behaftet“. Viele junge Leute hätten zudem noch keine Berührungspunkte mit elektrischen Fahrzeugen gesammelt. Wenn sie es denn täten, würden sie „schnell Fans davon“, ist er sich sicher.

Schulleiter Burghardt warf noch die Preisfrage in den Raum. Noch seien E-Autos vergleichsweise teuer. Laut Klaus Baasch müsse die Richtung gegen 10.000 Euro gehen. Er kritisiert die deutschen Hersteller, die eine Preispolitik in die andere Richtung betrieben – anders als die Chinesen.

Zukünftig werde sich noch mehr die Frage des Transports von Strom oder Wasserstoff zum Verbraucher stellen. Schon jetzt erzeuge der Landkreis 200 Prozent seines Strombedarfs aus regenerativen Energien, erinnert Karnebogen. Bremen und Hannover lägen bei rund zehn Prozent. „Jedes Projekt bringt uns weiter.“ Jetzt heiße es: „Machen, nicht reden.“

Kfz-Statistik des Kraftfahrzeugbundesamtes 2,65 Millionen Pkw-Neuzulassungen hat es laut Kraftfahrzeugbundesamt in Deutschland im Jahr 2022 gegeben. In dem Jahr wurden davon laut Statista rund 471.000 Pkw (17,7 Prozent) mit reinem Elektroantrieb zugelassen. Das markiere einen Rekordwert bei der Zulassung von E-Autos. Der Anteil der Benziner an den neuen Autos liegt bei 32,6 Prozent, der Anteil der Diesel-Fahrzeuge bei 17,8 Prozent. Der Fahrzeugbestand umfasst zum 1. Januar 68,4 Millionen Fahrzeuge (Kraftfahrzeuge und Anhänger), die im Schnitt zehn Jahre alt sind. Die Fahrzeugdichte liegt bei 722 Kraftfahrzeugen je 1.000 Einwohner. Der reine Pkw-Bestand beträgt 48,8 Millionen.