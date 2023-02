Bassum: Verein Change my way und Kreissparkasse ziehen ein gemeinsames Fazit

+ © Fabian Pieper Auf eine wertvolle Zusammenarbeit blicken (v.l.) Holger Theek und Andrea Kanowski vom Verein Change my way sowie Dennis Landt und Uwe Ohlendieck von der Kreissparkasse Syke zurück. © Fabian Pieper

Die Kreissparkasse Syke hat den Bassumer Verein Change my way mit insgesamt 15 000 Euro auf drei Jahre verteilt unterstützt. Diese Förderung läuft nun aus.

Bassum – „Die hat es zerlegt“, sagt Uwe Ohlendieck mit einem Lachen und streckt einen großen Ast seiner Büropflanze nach vorne, der bei der Begrüßung seiner Gäste plötzlich abgebrochen war. Der Leiter der Bassumer Filiale der Kreissparkasse Syke hat dennoch ausgesprochen gute Laune. Das dürfte an den Gästen liegen, denn mit Holger Theek und Andrea Kanowski sitzt ihm ein Duo vom Bassumer Verein Change my way gegenüber, der sich um Mädchen und junge Frauen mit Essstörungen kümmert.

Und diese Vereinsarbeit hat die Kreissparkasse für so wertvoll erachtet, dass sie sie über drei Jahre mit insgesamt 15 000 Euro, pro Jahr also 5000 Euro, unterstützt hat. Das Geld der 2020 gestarteten Kooperation sei jeweils zum Ende eines Jahres überwiesen worden, erklärt Dennis Landt von der Marketing-Abteilung der KSK. Mit der kürzlich erfolgten Auszahlung des letzten Betrags endet nun diese Förderung.

Verein Change my way aus Bassum berät essgestörte Mädchen seit 2006

Zu der Zusammenarbeit ist es durch den Kontakt zwischen dem Landtagsabgeordneten Volker Meyer (CDU) und dem Gründervater von Change my way Holger Theek gekommen. Meyer war vor seiner Laufbahn als Berufspolitiker bei der Kreissparkasse angestellt und warb dort im Haus für die Sache des Vereins. „Grundsätzlich schauen wir: wo finden wir uns wieder?“, erläutert Dennis Landt, weshalb das Geldinstitut zusagte. Er betont zudem das „unglaubliche Alleinstellungsmerkmal“, das Change my way als einziger Verein für essgestörte Mädchen und junge Frauen im Landkreis besitzt. „Deshalb fiel es uns leichter, Ja zu sagen.“

Den Verein gibt es seit 2006, aber erst vier Jahre später erfolgte die offizielle Gründung, erinnert sich Theek an die Anfänge von Change my way. Zwei Standbeine seien dabei besonders wichtig: Einerseits die direkte Arbeit mit den betroffenen Frauen, etwa in Form von Gruppen- und Einzelgesprächen, Ausflügen oder Projekten. Andererseits geht der Verein auch aktiv beispielsweise auf Schulen zu und leistet öffentlichkeitswirksam präventive Arbeit, indem er über gefährliche Essstörungen wie Anorexie oder Bulimie und deren Folgen aufklärt.

Hauptsächlich ehrenamtliche Arbeit im Verein Change my way

Doch obwohl im Verein hauptsächlich ehrenamtliche Arbeit geleistet wird, benötigt er ein gewisses Budget, um sein Angebot aufrechterhalten zu können. Das Geld fließe in Projekte und Supervision für die Ehrenamtlichen, erklärt Theek. In den vergangenen beiden und auch noch im laufenden Jahr habe er durch die Hilfe der KSK somit Fördersicherheit gehabt.

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – so entfielen etwa die Besuche in den Schulen zeitweise komplett – hatte der Verein Ideen, die er seitdem in konkrete Projekte umgesetzt hat. Aktuell angeschoben ist laut Theek der Aufbau einer Gruppe für Eltern von betroffenen Mädchen, die sich dort austauschen können.

Wie wichtig die Arbeit des Vereins gerade in Corona-Zeiten geworden ist, demonstriert Holger Theek, der in Bassum eine Kinderarztpraxis besitzt, anhand von Zahlen. So sei die Anzahl an Klinik-Einweisungen wegen Essstörungen seit Beginn der Pandemie um 30 Prozent gestiegen. Und: „Die Erkrankten werden immer jünger“, stellt er fest. „Alle, die schon vorher ein bisschen unsicher waren, haben in der Pandemie noch mal einen mitgekriegt.“ Change-my-way-Kassenwartin Andrea Kanowski nickt und wirft noch die sozialen Medien in den Raum, die Mädchen und junge Frauen beeinflussen würden.

Verein Change my way als Ehrenamtspreis-Sieger des Landes

Die Arbeit des Vereins kommt an. Schon Hunderten Frauen hat er geholfen, sie begleitet und beraten. Deshalb erhielt er aus den Händen des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil den Ehrenamtspreis des Landes Niedersachsen 2021 in der Kategorie „Soziales“. Uwe Ohlendieck hebt anerkennend eine Augenbraue und urteilt: „Zurecht!“

Doch damit endet das Wirken von Change my way nicht, denn der Verein hat noch einiges vor. Etwa ein Theaterprojekt mit dem Bremer Ensemble „Wilde Bühne“. Zudem wolle der Verein für die Betroffenen wieder besondere Angebote schaffen, etwa Ausflüge wie einen gemeinsamen Besuch im Kletterpark oder Alpaka-Wanderungen.

Auch die Tür zur KSK sei weiterhin offen für Change my way. Ein Dauer-Abo für Förderung könne es laut Dennis Landt zwar nicht geben, „aber das schließt zukünftige Dinge nicht aus“. „Gut zu hören“, antwortet Holger Theek lächelnd. Und auch Uwe Ohlendieck und Andrea Kanowski nicken zufrieden. Nur Ohlendiecks Büropflanze, die hatte offensichtlich schon bessere Tage erlebt.

Wer als Betroffener oder Unterstützer Kontakt zum Verein aufnehmen möchte, kann das auf der Webseite per Kontaktformular tun:

Kontakt: www.change-my-way.de