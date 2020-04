Zwischen Freude und Frust: Bassumer Einzelhändler dürfen wieder öffnen

Bassum - Aufatmen bei vielen Einzelhändlern in Bassum: Ab sofort dürfen Buchläden, Autohäuser und Fahrradgeschäfte wieder öffnen. Andere Geschäfte ebenfalls, solange ihre Verkaufsfläche 800 Quadratmeter nicht überschreitet. Voraussetzung: In und vor den Geschäften müssen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

„Ich bin gut vorbereitet“, sagt Janett Köhrmann vom Geschenkeland Wisloh. Masken und Desinfektionsmittel stehen schon bereit. „Es ist eine große Erleichterung, dass es jetzt wieder anläuft.“ Besonders dankbar ist sie für die Solidarität vieler ihrer Kunden, die ihre Alternativ-Angebote während der Schließung ihres Geschäfts gut angenommen haben. „Ich habe zum Beispiel Produkte auf Instagram gezeigt und die Leute haben Gutscheine bestellt. Man versucht irgendwie, den Laden am Laufen zu halten und Alternativen zu finden.“ Auch die Soforthilfen, die das Land gewährt habe, seien eine gute Sache gewesen.

Öffnung der Baumärkte sorgt für Unverständnis

Andere Entscheidungen der Politik sieht Köhrmann hingegen sehr kritisch. Wie zum Beispiel, dass die Baumärkte an einem Samstag öffnen durften. „Als ich davon hörte, habe ich mich beim Landkreis gemeldet. Der verwies mich nach Hannover. Dort hieß es, ich solle eine Nachricht an das niedersächsische Wirtschaftsministerium schreiben. Das habe ich getan. Ich wollte wissen, wie es sein kann, dass die Kanzlerin mahnt, dass alle zuhause bleiben sollen, es gehe um Leben und Tod – und dann öffnen Baumärkte.“ Bis heute hat Köhrmann keine Antwort bekommen.

Natürlich sei man als Einzelhändler auch immer ein Einzelkämpfer. „Aber die Öffnung der Baumärkte war wirklich ärgerlich. Ich verkaufe Deko-Artikel, die sich die Leute dann vielleicht dort gekauft haben.“

Harsche Kritik: Politiker haben keine Ahnung von Wirtschaft

Schärfer fällt die Kritik von Thorsten Bobrink aus. Der Bassumer betreibt in Barnstorf Bobrink Bike&Garden. Seiner Meinung nach läuft schon lange etwas falsch. Die Regelungen in der Corona-Krise haben nur das Fass zum Überlaufen gebracht. „Man bekommt den Eindruck, dass die Politiker keinen Plan von der Wirtschaft haben“, sagt Bobrink, der seinem Ärger auch in einem Video auf Facebook Luft gemacht hat. „Da erlauben sie, dass die Baumärkte öffnen, wo sich bis zu 50 Leute aufhalten können – und schließen die Waschstraßen, wo so gut wie kein Kontakt zwischen Menschen zustande kommt.“

Der Bassumer war von dem Beschluss unmittelbar betroffen, da auch er Gartengeräte verkauft. Doch darüber will er nicht viele Worte verlieren, denn er spricht für alle kleinen und mittelständischen Einzelhändler, die das Gefühl haben, dass ihnen das Leben unnötig schwer gemacht wird. „Warum kann sich die Bundesregierung zum Beispiel nicht auf eine einheitliche Reglung für alle Länder einigen? Für Verbände und Genossenschaften wird es so verdammt kompliziert.“

Bobrink sagt deutlich: „Mein Gefühl ist, dass wir Einzelhändler im Stich gelassen werden. Märkte wie Aldi und Lidl dürfen No-Food-Produkte verkaufen, wie zum Beispiel Klamotten. Und die Bekleidungsgeschäfte wie das Modehaus Maas schauen in die Röhre. Das ist nicht fair! Da hilft auch die Soforthilfe nichts. Die Verluste, die wir jetzt erleiden, holen wir nie wieder rein.“

Großes Sterben der Einzelhändler erwartet

Doch diese Ungleichbehandlung sei keine Erfindung der Corona-Krise. „Das geht schon seit Jahren so. Uns wurden die verkaufsoffenen Sonntage genommen, aber der Internethandel darf immer verkaufen. So haben wir keine Chance. Und wir sind es, die Steuern zahlen! Anders als die großen Online-Shops!“

Diese Erfahrungen haben Bobrink bereits zu einer harten Entscheidung geführt: „Keines meiner Kinder wird den Laden weiterführen. Das will ich ihnen nicht antun. Und ich bin sicher, es gibt einige, die so denken. Da wird ein großes Sterben unter den Einzelhändlern beginnen.“

Um das Schlimmste noch abzuwenden, hat sich nun eine Gruppe von Unternehmern zusammengefunden, die plant, einen Weg in die Politik zu suchen. „Wir kleinen und mittelständischen Unternehmen fühlen uns von der Regierung übergangen und nicht mehr repräsentiert. Darum möchten wir versuchen, Einfluss zu nehmen“, sagt Bobrink. „Wir sind weder links noch rechts. Wir wollen einfach nur, dass der Einzelhandel endlich wieder gehört wird. Wir gucken uns das nicht länger an!“

Corona-Krise: Geschäfte erwachen wieder

Auch Maik Bandorski, Vorsitzender der Wirtschafts- und Interessengemeinschaft (WIR) Bassum, sagt: „Viele Einzelhändler fühlen sich ungerecht behandelt. Und ich verstehe, dass sie sauer sind.“ Zumal die Unternehmen sich große Mühe geben, die Krise kreativ zu bewältigen, und trotz allem Kontakt zu den Kunden zu halten. „Es gibt Abhol- und Bringdienste, die Firmen arbeiten viel mit Social Media, um ihre Produkte vorzustellen oder beraten per Video-Telefon. Ich hoffe, dass die Leute diese Mühe auch honorieren.“

Mit dem heutigen Tag erwachen nun viele Geschäfte wieder zum Leben. Auch Thorsten Bobrink und sein Team sind erleichtert und haben diverse Vorkehrungen getroffen. „Wir haben Plexiglas am Tresen eingebaut, überall Aufkleber und Schilder, dass Abstand gehalten werden soll und Handschuhe für die Kunden.“

Doch Bobrink macht sich auch große Sorgen, dass der eine oder andere Ladenbetreiber die Vorschriften missachten könnte. „Ich habe eine große Bitte an alle Einzelhändler: Lasst uns die Hygieneregeln einhalten, damit die Politik am Ende nicht alle bestraft, wenn einer oder zwei sich nicht daran halten. Das darf nicht passieren! Das wäre das Ende.“