Kreisschützenfest beim Schützenverein PHL

Von: Ute Schiermeyer

Das Königshaus des Kreisverbandes Syke: (v.l.) Frank Uhlenwinkel (Präsident) , Tobias Wessels, Kerstin Streu-Jambor, Björn Schwenker, Merten Klusmann (Vize-Präsident) Julia Sharabi und Corinna Köitsch. © Privat

Die Schützen des Schützenvereins Pestinghausen, Högenhausen und Leerßen haben zwei Schützenfeste gefeiert: ihr eigenes und das Kreisschützenfest.

Bassum/Syke – Pfingsten ist bekanntlich das Wochenende im Jahr für die Schützen des Schützenvereins PHL. So feierten die Vereinsmitglieder von Pestinghausen, Högenhausen und Leerßen am Samstag ihr Schützenfest in der Westermark und hatten dort am Sonntag Hunderte Schützen aus neun Vereinen des Kreisschützenverbandes Syke zu Gast.

Schützenverein PHL: Uwe Heusmann und Joana Peters sind die besten Schützen

Jeder Schützenverein feiert ein bisschen anders, jeder Schützenverein hat seine eigenen Riten und Traditionen. Während manche Vereine ihre Vereinskönige schon eine Woche vor dem Schützenfest ausschießen und bekannt geben, bleibt es beim PHL spannend bis zur letzten Sekunde. Vor der Proklamation der neuen Könige und Königinnen, wissen nur die Schießwarte und der Vorstand, wer das Rennen gemacht hat.

Während der erste Vorsitzende Andree Meyer jeweils die besten acht bis zehn Schützen einer Klasse ausrief und nach vorn bat, stieg die Spannung in der Zuschauerschaft. Die Auslese erfolgte dann in Windeseile. Nach und nach verlas Meyer die Schießergebnisse der Einzelnen und schickte diese an ihre Plätze zurück. Bis am Ende ein Sieger oder eine Siegerin übrig blieb.

Der Jubel im Schützenvolk war groß, als sich Colin Igel als Jungschützenkönig herausstellte. Er wählte sich Mira Hoops zur Begleiterin. Am zweitbesten schoss Joana Peters, gefolgt von Rike Lehmkuhl. Auch die neue Damenkönigin wurde mit frenetischem Jubel begrüßt. Diese ist Ina Jakob, die vor Petra Hüneke und Alexandra Finke am besten schoss. Bei den Herren setzte sich Uwe Heusmann durch und wurde Schützenkönig des Jahres 2023. Begleitet wird er durch das kommende Schützenjahr von seiner Frau Cynthia und den Adjutanten Irma und Manfred Edling.

Das neue Königshaus des Schützenvereins von Pestinghausen/Högenhausen/Leerßen (PHL) mit dem ersten Vorsitzenden Andree Meyer (rechts). Beim PHL bleibt es spannend bis zur letzten Sekunde. © Ute Schiermeyer

Zweiter bei den Herren wurde Jörg Drechsler, der zwar den besten Schuss abgab, aber als ehemaliger König noch gesperrt ist. Dritter wurde Peter Kommer.

Auch die Kinder haben ihre Majestäten ausgeschossen. Kinderkönig der Jungen wurde Henri Klocke, bei den Mädchen schoss Lara Klocke am besten und wurde somit Mädchenkönigin. Den Titel König der Könige errang Petra Nolte.

Drei Highlights des Festwochenendes hob Andree Meyer am Abend besonders hervor. „Wir haben 38 Jungschützen. Das ist bei einer Mitgliederzahl von 300 schon beachtlich“, freute sich erste Vorsitzende über die Beteiligung der Jugend. Weiter schwärmte er vom Umtrunk beim alten König Lars Lehmkuhl am ersten Schützenfesttag. „Es war sehr schön beim König in Högenhausen. Alle fanden es dort mega gemütlich!“

Kreisschützenfest: Kerstin Streu-Jambor auf dem Thron

Der Höhepunkt des Wochenendes war für ihn aber die Begrüßung der 300 Schützen aus neun Gastvereinen des Kreisschützenverbands Syke und die Frontabnahme des noch amtierenden Kreisschützenkönigs Frank Köhler. Dieses war der Auftakt zum Kreisverbandsschützenfest am Pfingstsonntag.

Die Krönung der Kreismajestäten erfolgte am Abend im Festzelt. Nach der Vergabe einiger Verbandspokale proklamierte der Präsident des Schützenverbandes Frank Uhlenwinkel die neue Kreiskinderkönigin Julia Shahrabi vom Schützenverein Heiligenfelde. Sie siegte vor Jendrik Martsch (Schnepke) und Henry Ellerbruch (PHL). Neuer Kreisjugendkönig wurde Tobias Wessels vom gastgebenden Verein PHL, gefolgt von Saskia Rogge (Schnepke) und Anna Schwecke (Osterholz).

Kreiskönigin wurde Kerstin Streu-Jambor von der Schießsportkameradschaft Syke. Mit einem Teiler von 83 ließ sie Herbert Nüstedt (Osterholz) und Ralf Hoberg (SSK Syke) hinter sich. Den Heinz Ohlmann-Gedächtnispokal gewann Björn Schwenker aus Heiligenfelde und den Präsidenten-Cup Corinna Köitsch aus Gödestorf.

Im Rahmen des Schützenfestes wurden Henning Klocke zum Unteroffizier, Jannis Meyer zum Leutnant und Alexander Jacob zum Oberleutnant beim SV PHL befördert.