Zwei Planer vor vier Zuhörern

Bürgerbeteiligung zum B-Plan „Stadtmitte“

+ © al Bald Geschichte: der City-Markt in Bassum. © al

Bassum - Von Frauke Albrecht. Das Interesse am Bebauungsplan „Stadtmitte“, 2. Änderung, scheint nicht besonders groß zu sein, denn am Donnerstagabend fanden sich nur vier Einwohner im Rathaussaal ein. Die Stadt hatte zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung eingeladen.

Im Detail geht es um die Planung des City-Markt-Grundstückes. Bauamtsleiter Martin Kreienhop gab den Verfahrensstand bekannt: „Wir haben einen Aufstellungsbeschluss gefasst. Das bedeutet erst einmal nur, dass wir etwas machen wollen. Wir stehen ganz am Anfang der Planung. Noch sammeln wir Informationen.“

Der Planbereich liegt im zentralen Versorgungsbereich. Das Einzelhandelskonzept der Stadt gibt genaue Vorgaben, was in diesem Bereich zulässig ist. Deshalb hat die Verwaltung das Planungsbüro NWP aus Oldenburg beauftragt, städtebauliche Grundsätze aufzustellen, wie die Innenstadt in dem Bereich künftig aussehen soll.

Der erste Entwurf war bereits im Bauausschuss vorgestellt und dann nachgebessert worden. Nun liegt der zweite Entwurf vor.

Wichtig: Das neue Gebäude muss sich in die vorhandene Bebauung einfügen und darf den Platzcharakter der Bremer Straße/Sulinger Straße nicht beeinträchtigen. Ebenso darf es das unter Denkmalschutz stehende Aesculap-Haus (ehemalige Schule) nicht überragen.

Die Planer Michael Meier und Lukas Krönert regen daher an, mit Raumkanten und verschiedenen Höhen zu arbeiten. Im vorderen Bereich sollte die Bebauung nicht höher sein als 7,50 bis 8 Meter. Im hinteren Bereich könne auch dreigeschossige Bauweise erlaubt sein. Arkaden sollen für Auflockerungen sorgen, ebenso Vorsprünge.

Die Planer machen auch Vorschläge zu den Baumaterialien, um eine einheitliche Optik sicherzustellen. Sie schlagen Verblendmauerwerk (rote und rotbraune Farbtöne) oder Putzfassade (grau oder sandfarben) vor.

Noch haben sich die Investoren nicht zu ihren Plänen geäußert. Der Investor Aumann & Borchers möchte im hinteren Bereich Wohnhäuser errichten. Die vordere Gestaltung hängt unter anderem davon ab, ob sich die Stadt an dem Standort ein neues Rathaus vorstellen kann. Das Grundstück nebenan gehört Christa Maas. Auch sie habe sich bisher nicht dazu geäußert, ob sie mit ihrem Nachbarn zusammen oder einzeln planen möchte.