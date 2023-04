Vorfahrt missachtet: SUV kracht in Transporter – zwei Schwerverletzte

Von: Marcel Prigge

Schwerer Unfall in Bassum: Ein SUV ist am Dienstagvormittag in einen Transporter geprallt. Zwei Personen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Bassum – Zu einem schweren Verkehrsunfall am Ortsrand von Bassum im Landkreis Diepholz ist es am Dienstagvormittag gekommen. Ein SUV ist seitlich in einen weißen Transporter geprallt. Bei dem Unfall sind zwei Personen schwer verletzt worden.

SUV prallt in Bassum in Transporter: Zwei Personen schwer verletzt

Wie Nord-West-Media TV berichtet, ist eine Frau mit ihrem SUV Cupra Ateca gegen 11 Uhr auf der Hafter Straße aus Richtung Bassum gekommen. Diese Straße sei derzeit eine Umleitungsstrecke wegen einer Straßensperrung in Bassum. An der Kreuzung „In der Flage“ wollte zur selben Zeit der Fahrer eines Paketdienstes die Hafter Straße mit seinem weißen Mercedes Transporter überqueren.

Nachdem ein Mann in Bassum am Dienstagvormittag, 18. April 2023, die Vorfahrt missachtete, prallte er mit seinem SUV in die Seite eines Transporters. Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt. © Nord-West-Media TV

Dabei missachtete der Mann die Vorfahrt der Cupra-Fahrerin, heißt es weiter. Diese habe nicht mehr dem plötzlich querenden Fahrzeug ausweichen können. Der Sport-SUV sei daraufhin mit großer Wucht in die Seite des Transporters geprallt. Dabei wurden beide Fahrzeuge von der Kreuzung geschleudert. Der Cupra sei auf einem angrenzenden Acker stehengeblieben, beide Personen schwer verletzt worden.

Nach dem schweren Verkehrsunfall in Bassum am Dienstag (18. April 2023) musste eine schwer verletzte Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. © Nord-West-Media TV

Neben einem Notarzt und zwei Rettungswagen seien auch die Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort gewesen. Die Feuerwehrhabe den Onfallort gesichtet und auslaufende Betriebsstoffe gebunden.

Unfall in Bassum: Schwer verletzte Frau mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Die schwer verletzte Frau sei nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Ein Rettungswagen brachte den ebenfalls schwer verletzten Fahrer des Transporters ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Unfallermittlungen vor Ort aufgenommen.