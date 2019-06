Zwei Feste an einem Wochenende

Das neue Königshaus um König Michael Sommer hat sich auf dem Sportplatz in Bassum versammelt.

Bassum - Von Ute Schiermeyer. Schier endlos schien der Zug der Schützenvereine zu sein, der sich am frühen Samstagabend entlang der Syker Straße in Richtung Bassumer Innenstadt zog. Um die 500 Schützen aus 13 Vereinen waren zum Kreisverbandsschützenfest gekommen.

Angeführt wurde der Umzug von den Berliner Fahnenschwingern, die dem Ganzen eine besonders elegante Note verliehen. Es folgten die Kutsche des scheidenden Kreiskönigspaares 2018 Nicole Voß und Helmut Finke sowie Kutschen und Karossen des frisch proklamierten Königshauses des gastgebenden Schützenvereins Bassum von 1848.

Insgesamt vier Musikkapellen begleiteten den Umzug. Verhallte im Vorbeiziehen die Musik der einen Kapelle, konnten die Zuschauer schon die Töne der nächsten vernehmen. Die Spielmannszüge Albringhausen-Schorlingborstel, Dimhausen und Bassum sowie das Blasorchester Beckeln sorgten für Gleichschritt und den feierlichen Rahmen des Marsches.

Bei der anschließenden Proklamation auf dem Sportplatz salutierten die Bullenbacher Jäger aus Vechta den neuen Kreiskönigen. Der Schützenverein Bassum von 1848 blickt mit Stolz auf die neuen Majestäten: Kreiskönig wurde ihr Hauptmann Peter Voß, und auch die neue Kreiskönig Nicole Poppe kommt aus dem Hause des Gastgebers. Kreisjugendkönig wurde Bennet Gieseke vom Bassumer Schützenverein Gut Ziel.

+ Die Majestäten dürfen in Kutschen Platz nehmen, während das normale Schützenvolk laufen muss. Fotos: Ute Schiermeyer

Es folgte eine lange Partynacht mit der Band Sunset Four, in der nicht nur die Kreisschützenkönige, sondern auch das neue Königshaus der 1848er um König Michael Sommer ordentlich gefeiert wurden.

Begonnen hatte das Fest am Mittag mit dem Vereinsumzug durch Bassum. Wieder einmal wurden die Schützen dabei angeführt von den Berliner Fahnenschwingern.

Auf dem Sportplatz wurde anschließend Michael Sommer als neuer Schützenkönig proklamiert. Er und seine Frau Heidi erhielten Königskette und Krone.

Hoch leben ließen die Schützen ebenfalls Kinderkönigin Fenja Storn mit ihrem Prinzen Malte Bolte und Jugendkönigin Marie Bliefernicht mit ihrem Prinzen Pascal Saffran. Vize-König wurde Uwe Drecktrah, Vize-Kinderkönigin Merle Roitsch und Vize-Jugendkönigin Cindy Bremer.

Zum neuen Königshaus gehören weiter Hauptmann Peter Voß als König der Könige und Kristin Meyer als Trägerin der Damenkette.

+ Das Königshaus des Kreisschützenverbands (v.r.): Präsident Jens Voß, Kreiskönig Peter Voß, Kreiskönigin Nicole Poppe und Kreisjugendkönig Bennet Gieseke.

Am zweiten Schützenfesttag waren die Bassumer dann wieder unter sich. Der erste Vorsitzende des Vereins, Frank Poppe, nutzte die Gelegenheit für eine längere emotionale Ansprache und fand nette Worte für Pokalsieger und Geehrte. Nach einigen Jahren Pause wurde am Sonntag wieder das Verdienstkreuz des Vereins verliehen. Diese höchste Auszeichnung durfte Ralf Grüppemeier entgegennehmen, der im geschäftsführenden Vorstand besonders über die Finanzen des Vereins wacht und auch als Berater für Rechtsfragen sehr gute Dienste leiste, so der erste Vorsitzende.

Ein besonders emotionaler Moment war die Begrüßung des Ehrengastes Dorit Stöbner aus Ermstedt bei Erfurt. Die Thüringerin hatte im vergangenen Jahr Kontakt zum Verein aufgenommen, da sie auf ihrem Grundstück eine Medaille des Bassumer Vereins gefunden hatte. Diese stammte entweder vom 30- oder vom 50-jährigen Jubiläum des Schützenvereins von 1848. Stöbner hatte daraufhin den Verein ausfindig gemacht und die Medaille nach Bassum geschickt. Nach sehr nettem Mailverkehr habe er die Finderin zum Schützenfest eingeladen und freue sich sehr, dass sie die Einladung angenommen habe, so Frank Poppe.

