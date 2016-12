Zusätzliche Krippenplätze in den Ortschaften

Ausschuss für Anbauten in Neubruchhausen, Bramstedt und Nordwohlde

Bassum - Die Stadt Bassum schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie stärkt die Ortschaften und schafft zusätzliche Krippenplätze. Der Ausschuss für Soziales und Familie brachte am Donnerstagabend ein umfassendes Beschlusspaket auf den Weg. Dieses sieht einen Anbau an den Kitas in Neubruchhausen, Bramstedt und Nordwohlde vor. Außerdem soll die Verwaltung den Bau eines neuen Kindergartens an zentraler Stelle in Bassum prüfen.

Während der Bau der Krippenplätze kurzfristig umgesetzt werden soll, ist der Prüfauftrag für den Kindergarten perspektivisch zu verstehen.

Vor der Abstimmung hatte Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko ausführlich den Ist-Zustand vorgestellt. Da die Nachfrage nach Krippenplätzen in Bassum größer ist als das vorhandene Angebot und Eltern darüberhinaus einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz haben, hat sich die Verwaltung zusammen mit Vertretern der Kindergärten und der Krippenleitung sowie mit der Beauftragten für die Weiterentwicklung jugend- und bildungsrelevanter Maßnahmen, Dorit Schlemermeyer, zusammengesetzt, um verschiedene Alternativen zu prüfen.

CDU: Bau eines Kindergartens prüfen

Das Ergebnis überraschte, wie Eike Sellmer von den Grünen später einräumte. Denn entgegen der Erwartung, am aktuellen Krippenstandort „Haus der kleinen Strolche“ anzubauen, favorisiert die Expertenrunde Anbauten an den Kindergärten in Bramstedt, Neubruchhausen und Nordwohlde.

„Damit reagieren wir auf die Wünsche der Eltern“, erklärte Lyko. Die Alternative würde den späteren Übergang von Krippe zum Kindergarten erleichtern. Die Kinder müssten sich nicht umgewöhnen. Größere Geschwisterkinder brauchen nicht extra gefahren werden.

Die drei Kindergärten in den genannten Ortschaften sollen um einen Anbau für jeweils 15 Kinder erweitert werden. Für Neubruchhausen rechnet die Verwaltung mit Baukosten in Höhe von 560 000 Euro. Dort ist ein zusätzlicher Bewegungsraum erforderlich. Für Bramstedt werden 400 000 Euro anvisiert. Neubruchhausen soll 2017 realisiert werden, Bramstedt erst 2018.

Darüber hinaus wird es auch in Nordwohlde einen Anbau geben. Der Kindergarten dort ist nicht in städtischer Hand. Träger ist der evangelisch-lutherische Kita-Verband. Dieser hat die Immobilie von einer Gebäudeverwaltung angemietet und plant nun zusammen mit dieser eine Erweiterung. Der Bauantrag ist gestellt. Die Stadt müsse lediglich den jährlichen Betriebskostenzuschuss übernehmen – pro Platz rund 2770 Euro. Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung, mit dem Kita-Verband entsprechende Verträge zu vereinbaren.

Ebenfalls soll ein Antrag auf Förderung beim Land gestellt werden. Erster Stadtrat Norbert Lyko geht von einem Zuschuss von 180 000 Euro pro Gruppe aus.

„Mit diesem Beschluss erfüllen wir unseren Rechtsanspruch, demonstrieren unsere Familienfreundlichkeit und halten auch in den Ortschaften ein gutes Bildungsangebot vor“, so Lyko. Er betonte: „In allen Einrichtungen halten wir Fachkräfte für Inklusion vor.“

Michael Gillner (CDU) schlug vor, dass die Verwaltung gleichzeitig den Bau eines neuen Kindergartens im Kerngebiet Bassums prüfen soll. Er denke an eine langfristige Umsetzung. Diese Idee fand die Zustimmung der Ausschussmitglieder. Als nächstes wird sich der Verwaltungsausschuss mit der Vorlage beschäftigen. - al

