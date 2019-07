Zirkusdirektor fehlt bei Gerichtsverhandlung in Syke

Berufungsverfahren am Landgericht Verden

Erst ärgerte sich der Zirkusdirektor über die Tierschutzaktivisten, dann über die Justiz. Anders als bei dem Vorfall am 7. April 2018 in Bassum, als er einer Aktivistin eine Ohrfeige verpasst haben soll, blieb es gestern am Landgericht Verden bei verbalen Unmutsäußerungen. Dort ging es in einem Berufungsverfahren um die Gründe seines Fehlens bei einer Gerichtsverhandlung im April 2019 in Syke. Nicht aber um die Frage, ob sich der 56-Jährige der Körperverletzung schuldig gemacht hat.