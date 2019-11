Zirkus-Sohn verurteilt

Bassum/Syke – Eine Auseinandersetzung zwischen Angehörigen eines Zirkus und Tierschützern, die im April 2018 auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Bassum eskalierte (wir berichteten) fand jetzt vor dem Strafrichter des Amtsgerichts ihr vorläufiges Ende. Vorläufig, da alle Beteiligten noch Rechtsmittel einlegen können.

Amtsrichter Matthias Wawrzinek sah es als erwiesen an, dass der angeklagte Schwiegersohn des Zirkusinhabers einer Aktivistin von „Animals united“ mit einer Holzlatte heimtückisch und mit großer Wucht von hinten auf den Kopf geschlagen hatte. Einem zweiten Aktivisten hatte er zuvor mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Zirkusinhaber war in einem früheren Termin bereits zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Bereits am Eingang des Gerichts war festzustellen, dass etwas Besonderes stattfindet. Eine Personenkontrolle war angeordnet. Auch während der Verhandlung war ein Wachtmeister anwesend. Eine Vorsichtsmaßnahme, die sich im Nachhinein als überflüssig entpuppten. Durch Videoclips, die während des Vorfalls aufgenommen wurden, sah das Gericht es als erwiesen an, dass der Angeklagte zugeschlagen hatte. Der Schlag selbst war allerdings nicht im Bild zu sehen. Wohl aber, wie der Angeklagte mit einem Gegenstand in der Hand auf die Nebenklägerin zulief und ausholte.

Ein Zeuge aus Bassum schilderte den Vorfall aus seiner Erinnerung. Auch er hatte den Schlag direkt nicht gesehen. Seine Aussage deckte sich aber weitestgehend mit dem zuvor Gesehenen. Nebenklägerin Regina Ochotzki wurde durch den Schlag schwer verletzt. Sie hatte eine blutende Kopfwunde, musste nach der Tat für drei Tage stationär behandelt werden und hatte lange Zeit später noch Schmerzen.

Die Staatsanwältin forderte eine Geldstrafe für den Faustschlag und für den Schlag mit der Holzlatte zusammen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und einem Monat, ausgesetzt zur Bewährung. Außerdem forderte sie ein Schmerzensgeld für die Nebenklägerin. Der Verteidiger machte geltend, dass Zeugen unterschiedlich ausgesagt hätten. Auch die Videoclips hätten keinen eindeutigen Nachweis erbracht, dass sein Mandant den Holzlatten-Schlag ausgeführt habe. Den Faustschlag hatte sein Mandant bereits bei einer früheren Verhaldung zugegeben. Der Verteidiger sah durch Aktionen der Tierschützer die Existenz der Familie des Angeklagten gefährdet. Er machte außerdem eine Notwehrsituation geltend.

Das Gericht folgt im Urteil im Wesentlichen dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte wird wegen gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und einem Monat Freiheitsstrafe verurteilt. Die Strafe wird auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der Angeklagte hat der Nebenklägerin ein Schmerzensgeld in Höhe von 2 500 Euro zu zahlen. Außerdem trägt er die Kosten des Verfahrens. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Bei Regina Ochotzki hat der Vorfall nachhaltige Spuren hinterlassen. „Ich beteilige mich nicht mehr an Aktionen. Das Risiko für mich und meine Familie ist mir einfach zu groß“, sagte sie anschließend. HORST MEYER