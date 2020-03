Bassum sagt Ja zur Bewerbung um die Zentralklinik im Landkreis Diepholz

Erster Vorschlag: Das Gelände an der Sulinger Landstraße. Der Blick geht auf den Bahndamm. Dahinter liegt das Krankenhaus.

Bassum - Bassum sagt Ja. Die Stadt nimmt nun auch mit dem Segen des Rates am Rennen um den Standort der künftigen Zentralklinik im Landkreis Diepholz teil.

Zentralklinik im Landkreis Diepholz : Bassum bewirbt sich

im : Bassum bewirbt sich Zwei Standorte für Klinikneubau in Bassum geeignet

geeignet Parteien kritisieren Verhalten des Landkreises Diepholz

Zwei Flächen für die Zentralklinik in Bassum bietet sie an: eine westlich der Sulinger Landstraße und eine direkt an der Osterbinder Straße. Es gab nur eine Gegenstimme. Aber auch andere Ratsmitglieder, die ihre Zustimmung gaben, taten das nicht voller Enthusiasmus. Die Gründe: Das Vorgehen des Landkreises und das Klima.

Zentralklinik Landkreis Diepholz: Bassums Bürgermeister rührt Werbetrommel

Zahlreiche Zuhörer waren in das Gasthaus Zur Post gekommen, um die Debatte zu verfolgen. Bevor die Fraktionen ihre Meinung äußern konnten, rührte Bürgermeister Christian Porsch noch einmal kräftig die Werbetrommel für die Teilnahme „Bassum ist der beste Standort, allein schon durch seine Lage. Beide Grundstücke haben eine gute Verkehrsanbindung und die Nähe zur Dialyse und Psychiatrie.“

Doch auch die Bassumer gewinnen viele Vorteile durch eine Zentralklinik vor Ort, findet Porsch. „Wir können unsere Einwohnerzahl halten und sogar steigern. Mitarbeiter der Klinik könnten sich hier ansiedeln, neue Unternehmen kommen und ansässige Unternehmen erhalten womöglich Aufträge. Wir bewirken etwas Positives für Bassum und alle anderen Einwohner des Landkreises.“

Zentralklinik Landkreis Diepholz: Einrichtung einer Geburtsstation möglich

Sowohl Hans-Hagen Böhringer (CDU) als auch Hermuth Straßburg (Bürger-Block) stellten sich absolut hinter Porsch. „Wir wollen das Klinikum“, betonte Straßburg nachdrücklich. „Beide Standorte sind hervorragend, und durch den Bau einer Zentralklinik wäre auch eine Geburtsstation im Landkreis wieder möglich.“ Böhringer erklärte, dass es natürlich keine leichte Entscheidung sei und niemand in die Zukunft sehen könne. Aber: „Wir sollten uns fragen, was passiert, wenn wir es nicht tun.“ Allein die Vorstellung, was Bassum alles verloren ginge, wenn die Klinik wo anders gebaut werde, lasse seine Fraktion ganz klar dafür stimmen.

Eike Sellmer (Bündnis 90/ Die Grünen) und Maria Babic (Die Linke) konnten diese vollkommene Überzeugung nicht teilen. „Gegen die ganzen positiven Auswirkungen ist nichts zu sagen. Aber wir können das trotzdem nicht einfach durchwinken“, so Sellmer. Denn die Kriterien, die der Landkreis anlege, seien in ihren Augen fragwürdig und stünden im Widerspruch zum Klima-Grundsatz. Beide Flächen bedeuten einen Eingriff in die Natur. „Es gab keinen Gedanken daran, dass man ja auch einen Anbau an dem alten Krankenhaus errichten könnte, um weniger Flächen zu verbrauchen. Neuer, größer, schöner kann nicht unser Maßstab sein“, schloss Sellmer. Trotzdem stimmten sie und die Grünen für die Bewerbung.

+ Zweiter Vorschlag: An der Osterbinder Straße könnte die Zentralklinik stehen. © Jantje Ehlers

Zentralklinik Landkreis Diepholz: Umweltgründe werden außer Acht gelassen

Auch Babic kritisierte, dass die Umweltgründe außer Acht gelassen würden. „Es wird viel Boden versiegelt, auch durch Straßen“, gab sie zu Bedenken. Auch sie hätte es lieber gesehen, Bauten auf der Fläche des bestehenden Klinikums zu errichten. Außerdem sieht sie in dem Zuzug von künftigen Mitarbeitern der Klinik eher ein weiteres Problem auf Bassum zukommen, denn „die brauchen bezahlbaren Wohnraum und der ist jetzt schon knapp. Es kommen ja nicht nur Ärzte, sondern auch Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten.“ Unter diesen Bedingungen werde sie gegen das Vorhaben stimmen.

Thomas Becker (FDP) sah Babics Ideen als nicht realisierbar an: „Wir können nicht einfach auf die Klinik ein Stockwerk draufbauen. Die Bewerbung abzulehnen wäre in seinen Augen „töricht. Wir müssen da ökologische Opfer bringen.“

Zentralklinik Landkreis Diepholz: SPD übt Kritik am Vorgehen des Kreises

Die SPD-Fraktion stimmte geschlossen für das Verfahren. Doch zuvor übte ihr Vorsitzender Christoph Lanzendörfer starke Kritik am Vorgehen des Landkreises, der die Städte und Gemeinden „in ein Turnier“ schicke, anstatt selber einen günstigen Standort zu suchen und dann mit der betreffenden Kommune zu sprechen. Überhaupt sei der Kreis in der Klinikfrage nie konstant gewesen.

Das Argument, der Standort an der Osterbinder Straße sei günstig wegen seiner Nähe zu Bahnhof, ist für Lanzendörfer wenig überzeugend: „Der Bahnhof ist drei Kilometer weit weg!“ Auch die Aussage, wo viel operiert werde, werde besser operiert, sei falsch. Wer glaube, nur eine Zentralklinik bringe einen weiter, der glaube auch, dass die Erde eine Scheibe ist.

Zentralklinik Landkreis Diepholz: Muss es ein Neubau sein?

In der Einwohnerfragestunde fragte ein Zuhörer, ob die Stadt oder der Landkreis für das Straßennetz verantwortlich sei, das ja ausgebaut werden müsse, wenn die Klinik komme. „Und werden Kosten für Anlieger entstehen?“ Bauamtsleiter Martin Kreienhop wollte noch keine endgültige Antwort geben, meinte aber, er gehe davon aus, dass keine Beiträge erhoben würden. „Die Gebiete sind ja auch schon gut erschlossen.“ Aber der Ball liege wohl bei Bassum.

Ein weiterer Zuhörer verstand nicht, warum etwas komplett neu gebaut werde, wenn etwas Gutes doch schon da sei. Immerhin sei das bestehende Krankenhaus jahrelang ausgebaut worden. „Was passiert mit dem alten Gebäude?“, wollte er wissen. „Wir werden uns mit dem Landkreis Gedanken über die Nachnutzung machen“, versicherte Porsch.

Nun will sich auch die Stadt Syke mit einem Standort für die geplante Zentralklinik im Landkreis Diepholz bewerben. Die Fläche liegt an der Westernheide und wird begrenzt von den Straßen Am Lindhof und Finkenberg.