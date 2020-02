Zentralklinik im Landkreis Diepholz: Bassum macht Vorschläge für Standort

Bassum - „Wir brauchen die Gemeinden“, forderte Landrat Cord Bockhop Ende Januar die Kommunen auf, sich mit Vorschlägen für ein geeignetes Grundstück an der Standortsuche für die geplante Zentralklinik des Landkreises zu beteiligen.

Und Bassum will einen Vorschlag vorlegen – oder besser gesagt zwei. In der Vorlage für die Ratssitzung am 2. März finden sich zwei Skizzen, wo die Klinik stehen könnte – wenn sie nach Bassum kommen sollte.

Die eine Fläche ist rund 11,5 Hektar groß, liegt westlich der Sulinger Landstraße – in gedachter Verlängerung der Marie-Hackfeld-Straße hinter der Eisenbahnlinie – und nördlich der Umgehungsstraße, B 51 (links im Bild). Die zweite Fläche hat eine Größe von 10,8 Hektar, liegt direkt an der Osterbinder Straße, nördlich der Bundesstraße und in der Nähe des Bahnhofs.

Zentralklinik Landkreis Diepholz: Beide Standorte geeignet

Die Planungskosten einschließlich des Umweltberichtes und der Erarbeitung der Eingriffsregelung belaufen sich für das Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans auf rund 54.000 Euro brutto. Beide Standorte werden laut Vorlage „aufgrund der guten Erschließungssituation für geeignet gehalten.“ Im März wird die Politik ihre Meinung dazu sagen.

Den Kriterienkatalog des Landkreises würden die Bassumer Vorschläge zumindest erfüllen. So muss die Fäche unter anderem mindestes sechs Hektar groß sein und über drei weitere Hektar für mögliche Erweiterungen oder Einrichtungen in der Zukunft verfügen. Außerdem muss die Fläche so zugeschnitten sein, dass darauf ein kompakter und wirtschaftlicher Baukörper entstehen kann.

Zentralklinik Landkreis Diepholz: Fachfirma soll Vorschläge auswerten

Schon im Januar erklärten Landrat Cord Bockhop, Klinikverbund-Geschäftsführer Uwe Lorenz und der Erste Kreisrat Wolfram van Lessen als Aufsichtsratsvorsitzender, dass sie das Zentrum für seelische Gesundheit in Bassum im Blick hätten, dessen Patienten auf Beratung und somatische Behandlungsmöglichkeiten angewiesen sind – wie in einer erreichbaren Klinik. „Aber es ist ein Faktor von vielen“, sagte Bockhop, um klar zu machen, dass Bassum dadurch keine bessere Position unter den 15 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden bekommt.

Die sollen alle bis zum 6. März die Standardvoraussetzungen abgearbeitet haben. Schon Ende März soll eine Fachfirma mit der Auswertung der Grundstücksvorschläge beginnen und ihre Arbeit bereits am 29. Mai beenden.

Zentralklinik Landkreis Diepholz: Kreistag soll bald über Standort entscheiden

Dann soll eine Beschlussvorlage für den Kreistag erarbeitet werden. Wenn alles gut läuft, könnte der Kreistag schon am 22. Juni über den Standort entscheiden. Neben Bassum haben auch schon Sulingen und Twistringen ihren Hut in den Ring geworfen.

Im Haushaltsjahr 2020 des Landkreises sind vier Millionen Euro für die Planung des Zentralklinikums kalkuliert – bis 2023 kommen weitere 16 Millionen Euro dazu. Unklar ist, wie viel Geld der Landkreis für das Projekt vom Land Niedersachsen erhält. Beantragt sind 187 Millionen für den Bau des Zentralklinikums mit 340 Betten – und für die Option einer Kinderklinik mit 30 Planbetten weitere 16,5 Millionen Euro.

Die Ratssitzung am Montag, 2. März, beginnt um 19.30 Uhr im Gasthaus Zur Post.