Bassum/Bremen - Gute Ergebnisse erzielten die Teilnehmer der Laufgruppe Bramstedt beim 13. swb Bremen Marathon. Alexander Grosser belegte unter den rund 1000 Finishern Rang 24 in der neuen persönlichen Bestzeit von 2:56:46.

Der 40-Jährige verbesserte damit seinen bisherigen Rekord aus dem Frühjahr um rund dreieinhalb Minuten und blieb damit erstmals unter der Marke von drei Stunden. „Die Zeit ist klasse und ich freue mich, dass ich meine Trainingsleistungen so gut im Wettkampf umsetzen konnte“, zeigte sich Grosser im Ziel begeistert.

Schon in der Vorbereitung hatte er mit guten Ergebnissen wie dem dritten Platz beim fünftägigen Etappenlauf am Rennsteig in Thüringen über knapp 170 Kilometer aufwarten können.

Sein Teamkollege Christof Kleine stellte in Bremen bei seinem dritten Lauf über die Königsdistanz von 42,195 Kilometern ebenfalls eine neue Bestleistung auf. Er erreichte in 4:48:03 das Ziel und war sehr damit zufrieden „bei tollem Wetter gut durchgekommen zu sein“. Der Bramstedter läuft erst seit drei Jahren und konnte sich nun gegenüber 2015 in Bremen um fast drei Minuten steigern.