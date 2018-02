Das „Mammobil“ des Mammographie-Screening-Zentrums Vechta in Bassum

Noch bis zum 2. März

+ © Kre ykenbohm Das „Mammobil“ steht noch bis zum 2. März in Bassum. © Kre ykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Es sind nur etwa zehn Minuten. Doch unter Umständen können sie Leben retten. Zehn Minuten, so lange dauert ungefähr ein Besuch im „Mammobil“ des Mammographie-ScreeningZentrums Vechta, das seit vergangener Woche neben dem Rathaus in Bassum steht. Nachdem das Brust-Screening gemacht ist, dauert es etwa eine Woche, bis die Besucherinnen erfahren, ob sie an Brustkrebs erkrankt sind – die häufigste Todesursache bei Frauen.