Zehn Jahre Hospizdienst Bassum: Die Endlichkeit vor Augen

Von: Fabian Pieper

Teilen

Der Hospizdienst Bassum feiert seinen zehnten Geburtstag. Das freut ganz besonders (v.l.) Dietmar Sommer, Marion Finke, Silke Meier-Sudmann und Ilse Tiedemann. © Fabian Pieper

Der Hospizdienst Bassum leistet seit zehn Jahren Sterbebegleitung. Die Hospizler feiern das mit einem Gottesdienst sowie einem Gläschen Sekt und einem kleinen Imbiss im Anschluss.

Bassum – Sterbebegleitung, das ist die offizielle Bezeichnung dessen, was der Hospizdienst Bassum macht. Ein Wort, das selbst den Hospizlern nicht immer gefällt. „Wir haben schon überlegt“, sagt Silke Meier-Sudmann und lächelt, „uns in Lebensbegleitung umzubenennen.“ Die Bezeichnung steht bereits auf dem Infoheft der Hospizdienste im Landkreis Diepholz. Die Bassumer sind einer davon – und feiern nun ihren zehnten Geburtstag.

„Wir feiern nicht aus Spaß, sondern aus Dankbarkeit“

Aber ist Feiern überhaupt erlaubt in einem Umfeld, in dem es ums Trauern und Sterben geht? „Ja“, sagt Meier-Sudmann. Sie ist Hospiz-Koordinatorin des Twistringer Hospizdienstes, der eng mit den Bassumer Kollegen zusammenarbeitet. Sie führt aus: „Man feiert bewusster das Leben, weil man die Endlichkeit sieht.“ Ihr gegenüber sitzt mit Dietmar Sommer ein ehrenamtlicher Begleiter der ersten Stunde und nickt. Feiern könne ja in zwei Richtung gehen. „Wir feiern nicht aus Spaß, sondern aus Dankbarkeit.“

Deshalb wird es auch keine ausgelassene Feier mit lautschallender Partymusik geben. Stattdessen lädt die Einrichtung zu einem Gottesdienst mit Pastorin Ines-Maria Kuschmann am Sonntag, 11. Juni, in die Stiftskirche Bassum ein. Im Anschluss soll es ein Glas Sekt und einen kleinen Imbiss geben, „um miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagt die Bassumer Hospiz-Koordinatorin Marion Finke.

Damit aber nicht genug, denn die Hospizler laden noch zu zwei weiteren Veranstaltungen im Rahmen ihres Geburtstags ein. Am Montag, 26. Juni, hält Journalist Thomas Achenbach im Vorwerk der Freudenburg einen Vortrag darüber, wie Männer trauern. Anderthalb Wochen später, am Freitag, 7. Juli, steht ein Filmabend im Gemeindehaus auf dem Programm. Dann läuft dort ein Dokumentarfilm über eine trauernde Person.

Bilder-Ausstellung im Modehaus Maas

Zudem ist seit dem 22. Mai und noch bis in die nächste Woche hinein eine Bilder-Ausstellung zum Thema im Modehaus Maas zu sehen; ab dem 5. Juni wandert die Ausstellung mit dem Titel „Ich begleite dich“ weiter in die evangelische Kirche. Denn die Werbetrommel zu rühren, das ist nach wie vor eine Sache, in der sich die Ehrenamtlichen stark engagieren – und es auch müssen, wie Ilse Tiedemann weiß. Sie ist, wie Sommer, bereits seit der Gründung der Ortsgruppe dabei. „Wir stellen uns in den Einrichtungen vor“, sagt sie. Ansonsten würde das Angebot dort häufig vergessen.

Dabei hat sich die Gruppe seit ihrer Gründung im Sommer 2013 laut Claudia Kemper gut entwickelt. Sie hatte die Gründung seinerzeit vorangetrieben und erinnert sich noch an die Anfangsjahre des aus der Twistringer Ortsgruppe hervorgegangenen Ablegers. Sie spricht von einer „erfreulichen positiven Resonanz“ zum Start, für den sich direkt eine zweistellige Anzahl an Begleitern gemeldet hatte.

Seitdem sei der Bassumer Hospizdienst „in der Größe und Gruppenarbeit immer professioneller geworden“, so Kemper. 20 Personen – 18 Frauen und zwei Männer – gehören dem Hospizdienst Bassum heute an. Für Bassum und Twistringen gehen im Jahr rund 40 bis 50 Anfragen zur Begleitung ein, sagt Silke Meier-Sudmann. Oftmals würden sich die Menschen erst melden, wenn der Tod unmittelbar bevorsteht. „Wir würden uns das früher wünschen“. Manchmal aber blühten die Menschen in der Begleitung doch noch einmal auf. Marion Finke: „Dann begleiten wir sie doch noch ein bisschen länger.“

Angehörige sind sehr dankbar

Dann könne es auch mal zeitaufwendig werden. Wie oft Begleiter und Begleiteter sich treffen, sei von Fall zu Fall unterschiedlich. Ist die Lage sehr akut und der Bedarf groß, seien auch tägliche Besuche möglich, erklärt Tiedemann. Für die Ehrenamtlichen kommen noch monatliche Gruppenstunden zum Austausch und Supervision hinzu.

Beinahe andächtig wird die Stimmung, als Ilse Tiedemann und Dietmar Sommer aus ihrem Erfahrungsschatz berichten. Sie erzählen von Familienzusammenführungen und Versöhnungen in letzter Minute. Von ehemaligen Arbeitskollegen, die sie begleitet haben. Von letzten Ausflügen ans Meer. „Die Leute freuen sich“, hält Tiedemann fest. „Und auch die Angehörigen sind sehr dankbar, dass jemand da war und geholfen hat“, ergänzt Finke. Denn auch ihnen steht der Hospizdienst als Begleiter zur Verfügung – dann tatsächlich nicht als Sterbe- sondern als Lebensbegleitung.