Gerd Gohlke arbeitet mit Herzblut am Wehlauer Heimatbrief, der Reisen ebenso reflektiert wie Zeitzeugenberichte.

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Vor einem halben Jahrhundert ist die erste Ausgabe erschienen, vor wenigen Wochen das 100. Heft: Der Wehlauer Heimatbrief verbindet Menschen mit gemeinsamen Wurzeln. Sogar in Australien wird das Heft gelesen.

„Frühe Lebensumstände prägen Menschen für das gesamte spätere Leben“, stellen Mitarbeiter des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim fest. Ihr Beitrag ist in der 100. Ausgabe des Wehlauer Heimatbriefs fest verankert. Die Mannheimer suchen Mitwirkende für eine Studie, die sich mit den Auswirkungen so traumatischer Erfahrungen wie Gewalt, Flucht und Vertreibung beschäftigt. Es geht um Antworten auf zwei entscheidende Fragen: Wie ist es möglich, dass frühe Lebensumstände das weitere Leben prägen? Wie werden die Folgen unserer eigenen Erfahrungen auf die nächste Generation vererbt?

Die Forscher rechnen sich gute Chancen aus, unter den knapp 3 .000 Heimatbrief-Lesern Teilnehmer für ihre Studie zu finden. Zweimal im Jahr erscheint das Heft – 158 Seiten stark und auf Hochglanzpapier. Es finanziert sich aus Spenden. Daran mangelt es nicht, so Gerd Gohlke als Vorsitzender der herausgebenden Kreisgemeinschaft Wehlau. „Bei äußerster Sparsamkeit wird es uns gelingen, den Wehlauer Heimatbrief weiterhin zweimal jährlich herauszugeben“, sagt Gohlke. Aber es sei schwierig, Ehrenamtliche für die Mitarbeit an dem Heft zu finden, das in einer Auflage von 3. 000 Exemplaren erscheint.

Das Gemeinschaftsgefühl stärken

Der 82-jährige Bassumer gestaltet den Heimatbrief gemeinsam mit seinem Stellvertreter Werner Schimkat aus Wiesbaden sowie der Schatzmeisterin Ingrid Eigenbrod aus Waldeck. Es ist ein Redaktionsteam, das große räumliche Distanzen überwinden muss – und trotzdem an einem Strang zieht: das Gemeinschaftsgefühl stärken, darum geht es.

Die aktuelle Ausgabe des Heimatbriefs reflektiert – reich bebildert – beispielsweise eine Reise nach Ostpreußen. Außerdem zeigt eine Foto-Dokumentation den Marktplatz der Stadt Tapiau im Wandel der Zeit. Genauso finden die Leser einen Bericht über das Gut Langendorf. Im Namen der heutigen Besitzer schreibt Eduard Woronetskii an die ehemaligen Besitzer: „Das Schicksal wollte es so, dass der Hauptteil des Gutes Langendorf, das bis 1945 Ihrer Familie gehörte, heute im Besitz meiner Familie ist. Wir zollen tiefen Respekt, dass Sie auf diesem Gut gelebt und gearbeitet haben und bemühen uns, jede kleinste Information und Zeugnis darüber zu sammeln.“

Lange Zeit habe Langendorf öde und zerstört gestanden. „Wir bewahren und bauen es auf und bemühen uns, ihm ein neues Leben zu geben“, schreibt Woronetskii. „Fast alle noch übrig gebliebenen Bauten wurden von uns wieder hergestellt, der Wiederaufbau des Schlosses geht voran.“

Ein buntes Kaleidoskop

Berichte über das Schicksal vermisster Angehöriger, Kindheitserinnerungen oder Kirchenbauten: Es ist ein buntes Kaleidoskop, über das Zeitzeugen oder andere Menschen berichten. Dass diese Berichte „nicht unbedingt die Auffassung der Redaktion“ wiedergeben, ist klipp und klar im Impressum vermerkt.

„Die Zeitzeugenberichte werden uns zugeschickt und wir wählen sie dann aus“, berichtet Gerd Gohlke über die redaktionelle Arbeit. Dass einige der 700 Mitglieder in der Kreisgemeinschaft noch immer unverändert an der alten Heimat hängen, verschweigt Gohlke nicht. „Aber das ist die Minderheit.“

Alle anderen haben in ihrer neuen Heimat Wurzeln geschlagen – und schöpfen trotzdem Kraft aus der Erinnerung. Rund 500 Mitglieder, so schätzt Gohlke, sind älter als 80 Jahre. Mittlerweile sind es deren Kinder, die ihre Mitgliedschaft in der Kreisgemeinschaft erklären – oder Interessierte, die bei einer Reise durch das ehemalige Ostpreußen ihre Liebe zu dem Land entdeckt haben.

„Die Mitgliedschaft ist kostenlos“, betont Gohlke. In der Kreisgemeinschaft läuft alles über Spenden. Eine regelmäßig im Heimatbrief abgedruckte Spenderliste gibt Auskunft darüber, wer die Arbeit monetär unterstützt hat.

Dort sind genauso Geburtstage und Todesfälle vermerkt. Die Datenschutz-Grundverordnung habe die Arbeit enorm erschwert, sagt Gohlke. „Einen halben Arbeitstag“ füllt sein Ehrenamt mittlerweile aus. Denn er muss nun persönlich vermitteln, wenn ein Leser einem anderem zum Geburtstag gratulieren will.

50 .000 Adressen in der Heimatkreisdatei

Andererseits kommen zwischen 30 und 40 versandte Heimatbriefe zurück, weil die Adressaten verstorben sind und das Redaktionsteam keine Informationen darüber erhalten hat. Enorm wichtig sei, so Gohlke, die Familienforschung. Immer wieder gebe es Anfragen von Interessierten. Rund 50 .000 Adressen habe man in der Heimatkreisdatei.

Unabhängig davon seien auf der Internet-Seite der Kreisgemeinschaft mehr als 20. 000 Bilder aus 113 Orten des ehemaligen Kreises zu sehen, außerdem alte Dokumente. „Wir haben pro Monat rund 20. 000 Zugriffe auf diese Seite, sehr viele aus Osteuropa und auch aus Asien“, sagt Gohlke.

Auf Anfrage druckt die Kreisgemeinschaft für die 113 Orte sowie drei Städte Heimatbücher. Gohlke ist stolz auf den großen Fundus von Karten, Fotos, Dokumenten und Namen. Der 82-Jährige lebt seit 75 Jahren im Landkreis Diepholz. Mit sieben Jahren musste er die Flucht ertragen – ein traumatisches Erlebnis.