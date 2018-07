Auf dem Wunschzettel der Weihnachtsbäume steht Regen

Hauptarbeitszeit in Tannenschonung Börder

+ © dpa Rund acht Jahre braucht eine Nordmanntanne, bis sie groß genug ist und als Weihnachtsbaum geschlagen werden kann. © dpa

Groß Henstedt - Von Julia Kreykenbohm. Sommer, Sonne – wer denkt da schon an Weihnachten? Jürgen Gaumann. Denn er, seine Familie und die von Volker Schorling, mit dem er die Tannenschonung Börder Tanne in Groß Henstedt betreibt, haben gerade ordentlich zu tun, damit an Heiligabend die traditionellen Weihnachtsbäume Einzug in viele Wohnungen halten können. „Diese Zeit ist für uns eigentlich die Hauptzeit für Pflege, wie den Formschnitt“, erläutert Gaumann.