Wollzirkus schließt sich dem Kultur- und Heimatverein Bassum offiziell an

Von: Fabian Pieper

Machen in Bassum ab jetzt gemeinsame Sache: Wollzirkus und Heimatverein. Von links: Susanne Schmid, Felicia Schley, Christine Franzke und Günter Radtke. © Fabian Pieper

Susanne Schmid wird sich mit ihrem Wollzirkus dem Bassumer Kultur- und Heimatverein Verein anschließen. Die Protagonisten erhoffen sich viel durch die Symbiose.

Bassum – Der Kultur- und Heimatverein Bassum hat eine neue Abteilung – eine Abteilung, die in Bassum und auch darüber hinaus bereits sehr bekannt ist: Susanne Schmid wird sich mit ihrem Wollzirkus dem Verein anschließen. Oder wie Schmid es formuliert: „Uns ist ein neuer Verein zugeflogen!“

Verein Kunst und Kultur rund ums Dreieck in Bassum löst sich auf

Bei dieser Aussage muss Christine Franzke ein wenig lachen. „Wir waren ja schon immer da“, sagt das Mitglied des Vorstandsteams des Heimatvereins. Und auch der Kontakt zu Susanne Schmid mit ihrem Wollzirkus habe ja bereits in der Vergangenheit bestanden. Damals war der Wollzirkus, der den Menschen das Handwerk vom Verarbeiten von Wolle näherbringen möchte, noch im Verein Kunst und Kultur rund ums Dreieck eingebunden. Doch der befindet sich aus organisatorischen Gründen in Auflösung.

Das bringt für den Wollzirkus jedoch ein Problem mit sich: „Wir können keine größeren Fördergelder mehr beantragen“, erklärt Schmid. Deshalb suchte sie einen neuen Verein, bei dem sie unterkommen kann – und rannte beim Kultur- und Heimatverein offene Türen ein. „Wir finden das gut“, sagt Franzke, „wir können uns sehr gut ergänzen.“

Kultur- und Heimatverein will durch Zusammenarbeit mit dem Wollzirkus attraktiver werden

Denn die Verantwortlichen im Heimatverein erhoffen sich durch die Symbiose, ihren eigenen Verein attraktiver zu machen und neue Menschen anzusprechen. „Wir sind ein alter Bassumer Verein, der immer nach neuen Herausforderungen sucht“, fasst Christine Franzke zusammen. Und auch Susanne Schmid schwärmt von den „tollen Möglichkeiten“, die der Heimatverein dem Wollzirkus bietet.

Die könnten zum Beispiel aus der Nutzung der Räume des Vereins an der Freudenburg in Bassum bestehen. Felicia Schley, Kunsthandwerkerin aus Syke und neue Wollzirkus-Partnerin an Schmids Seite, schwebt einiges vor: „Vielleicht könnten wir das Verlies nutzen, um Filzkurse zu geben oder Workshops anzubieten.“ Somit könnte der Wollzirkus nicht nur abseits seines jährlich im September stattfindenden Wollmarkts aktiv werden.

Christine Franzke weiß, weshalb Wollzirkus und Heimatverein gut zueinander passen: „Wolle ist Geschichte“, sagt sie. Früher sei die Freudenburg aufgrund des Bodens prädestiniert gewesen für die Haltung von Schafen. Susanne Schmid nickt und ergänzt: „Und Wolle hat viel mit unserer Kultur zu tun.“ Ausdrücke wie „Du spinnst doch!“ oder „sich verhaspeln“ würden aus dem Handwerk mit der Wolle stammen.

Wollzirkus am 16. und 17. September 2023 an der Freudenburg in Bassum

Die Möglichkeit, dieses Handwerk näher kennenzulernen, besteht auch in diesem Jahr wieder. Am 16. und 17. September 2023 lädt der Wollzirkus wieder zu seinem zweitägigen Fest an der Freudenburg ein, verkündet Schmid. Es gebe bereits konkrete Pläne, aber welche genau das sind, das verrät sie noch nicht in Gänze. Was jedoch bereits feststeht: Das sonst am Samstagabend gebotene kulturelle Programm soll diesmal besucherfreundlicher in den Sonntag integriert werden.

Doch zunächst liegt der Fokus auf dem Ankommen im neuen Verein. Schmid verdeutlicht die Verbesserung der Situation für den Wollzirkus, in dem sie ein sprachliches Bild aus dem Sport-Bereich bemüht: „Der Wollzirkus ist aufgestiegen von der Kreis- in die Regionalliga!“ Dann blickt sie sich lachend um und fragt vorsichtshalber: „Die Regionalliga ist doch höher als die Kreisliga, oder?“ Ja, ist sie, bestätigt Heimatverein-Schatzmeister Günter Radtke nickend. Und mit einem Blick zu Radtke fällt Susanne Schmid dann noch ein letzter Vorteil ein, den das Ende des Kunst-und-Kultur-Vereins und der Anschluss an den Heimatverein für sie persönlich mit sich gebracht hat: „Ich habe nichts mehr mit der Kasse zu tun!“