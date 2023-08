Wollzirkus in Bassum mit Workshops und verändertem Programm

Von: Fabian Pieper

Zum bereits vierten Mal lädt Susanne Schmid ein zum Wollzirkus an der Freudenburg. © Fabian Pieper

Zum bereits vierten Mal lädt Susanne Schmid ein zum Wollzirkus in Bassum an der Freudenburg. Diesmal verändert sich allerdings der Ablauf.

Bassum – Dreimal hat der Wollzirkus von Susanne Schmid bereits etliche Besucher zur Freudenburg nach Bassum gelockt – oft genug also, um als etabliert zu gelten. Nun steht die Bassumerin zum vierten Mal in den Startlöchern: Am Wochenende 16. und 17. September lädt sie erneut ein an die Freudenburg. Das Konzept allerdings, das verändert sich in ein paar Punkten im Vergleich zu den Vorjahren. Und das aus gutem Grund.

Deshalb verändert der Wollzirkus in Bassum sein Programm an der Freudenburg

„Der Samstagabend war nicht gut besucht“, sagt Schmid mit ernstem Blick, den sie dann über das weitreichende Areal der Freudenburg schweifen lässt. Denn ursprünglich startete die zweitägige Veranstaltung rund um den Rohstoff Wolle jeweils am Samstagabend, sprach aber an beiden Tagen mehr oder weniger dieselbe Zielgruppe an. Während Schmid mit dem Zuspruch der Sonntage gut zufrieden war, wollte der Auftakt nie so richtig ins Rollen kommen.

Also sah Susanne Schmid sich dazu gezwungen, etwas zu verändern. Und sie hatte eine Idee. „Unter Einbeziehung von Kindern“, sagt sie, „könnte es voller werden.“ Schließlich bringen die ihre Eltern und Großeltern mit.

Um aber überhaupt erst mal die Kinder für den Wollzirkus zu gewinnen, hat sie eine Art Kooperation mit der Grundschule Petermoor eingefädelt. Dort behandeln die Klassenstufen 3 und 4 im Unterricht derzeit Fabeln, schreiben auch selber welche – und werden die besten von ihnen auf dem Wollzirkus vor bestenfalls großem Publikum der Öffentlichkeit präsentieren.

Workshops, Lesungen und Musik: Das Programm vom Wollzirkus in Bassum

Auch das weitere Samstagsprogramm ab 15.30 Uhr hat vor allem die jüngere Zielgruppe als Adressat: Mit den beiden Workshops Event-Häkeln – mit überdimensionierten Häkelnadeln – und Nassfilzen (Schmid: „Mit viel Seifenpampe, das mögen alle Kinder!“) will sie die Jüngsten für den Rohstoff Wolle begeistern. Die Erwachsenen hingegen finden Anlaufstellen bei der Künstlerin und Kabarettistin Christiane Palm-Hoffmeister sowie bei Jutta Schröder mit ihrem Atelier für politisches Häkeln.

Was sonst noch so geht: Brigitta Wortmann erzählt Märchen, die sie selber auf der Harfe musikalisch begleitet. Auch die Band Saitenwind sorgt für sanfte Hintergrundbeschallung. Und die promovierte Sozialwissenschaftlerin Barbara Ehrmann-Köpke hält einen „humorigen Vortrag über die Versetzungsrelevanz des Strümpfe-Strickens im 19. Jahrhundert – total informativ, urkomisch und wahr“, verrät Susanne Schmid. Wer zwischendurch Hunger bekommt, der findet Eis, Bratwurst, Pommes und Getränke. Und auch Picknicken ist laut der Veranstalterin „ausdrücklich erlaubt“.

Wolle beim Wollzirkus in Bassum in kultureller und in handwerklicher Hinsicht

Am Sonntag zeigt der Wollzirkus von 11 bis 18 Uhr wieder sein bekanntes Gesicht. Dann gibt es einen Verkaufsmarkt und etliche Workshops. „Spinnen, Häkeln, Stricken, Filzen, Weben und Kardieren“, zählt Schmid auf. Auch einige „wunderschöne, kuschelige und weiche“ Rhönschafe von Thomas und Silke Gerken werden zum Streicheln vor Ort sein und live geschoren. Und das Beste: Alle diese Aktivitäten sind dank der Unterstützung durch den Landschaftsverband Weser-Hunte, die Stadt Bassum, die Avacon, die Sparkasse und die Firma Videoart kostenlos für Besucher.

„Am Samstag Wolle in kultureller Hinsicht, am Sonntag in handwerklicher“, fasst die Organisatorin das Geschehen zusammen, das in diesem Jahr erstmals unter dem Dach des Kultur- und Heimatvereins läuft. Zu dessen Gunsten versteigert Bürgermeister Christian Porsch zur Eröffnung am Samstag einen von den Bewohnern der AKB-Tagespflege in Bassum geknüpften Teppich.

Und warum der ganze Aufwand? „Der Rohstoff Wolle hat den Stellenwert von Sondermüll und Fleischabfällen“, entrüstet sich Susanne Schmid kopfschüttelnd. Sie wolle ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Wolle mehr ist als nur teuer zu entsorgender Abfall. „Man muss einfach mal schauen“, sagt sie und wirft einen Blick auf das vor ihr stehende Spinnrad, „was man mit Wolle alles machen kann.“