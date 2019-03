„Wollen Botschaft von Frieden vermitteln“

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Groß und hell mit zahlreichen Räumen, in denen unter anderem die Kindergruppen und die der Jugendlichen Platz finden, ein Speisesaal und ein Versammlungssaal mit 300 Sitzplätzen. Das neue Gemeindehaus der Evangeliums Christengemeinde an der Bremer Straße in Bassum hat einiges zu bieten. Zwei Jahre wurde daran gebaut. Jetzt möchten die Gemeindemitglieder das Ergebnis der Öffentlichkeit vorstellen, und zwar mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 16. März.

„Viele sind während der Bauzeit vorbeigefahren und haben sich gefragt, was hier passiert“, erläutert Gemeindeleiter Peter Pankratz und schmunzelt. „Wir sind ja das erste und zweite Gebäude, wenn man von der B 51 nach Bassum reinfährt, und sagen allen Autofahrern Hallo – oder eben Tschüss.“

Zuvor haben die Christen in dem großen Gebäude gesessen, das noch heute die Nummer 120 und das Symbol der Gemeinde schmücken. 1997 hat die Glaubensgemeinschaft, mit Hauptsitz in Bremen, es erworben. „Damals hatten wir 30 Mitglieder“, erinnert sich Pankratz. Heute sind es 130. Hinzu kommen 170 Kinder. „Wir sind aus allen Nähten geplatzt.“ Auf der Fläche schräg hinter dem alten Gebäude wurde das neue Gemeindehaus errichtet. Durch ehrenamtliche Arbeit und allein finanziert durch Spenden. Das Alte ist derzeit stillgelegt. Was damit passiert, wird noch entschieden.

Die neuen Räume werden dringend gebraucht, denn inzwischen gibt es fünf Kindergruppen, die aus jeweils 20 bis 30 Mitgliedern bestehen und eine Jugendgruppe mit 30 Teilnehmern. Diese Gruppen treffen sich einmal in der Woche. Zudem gibt es einen gemischten und einen Kinder-Chor sowie ein Orchester, das nun in dem großen Versammlungssaal proben kann. Außerdem bietet die Gemeinde regelmäßig sonntags Gottesdienste, außer den ersten Sonntag im Monat, an dem ein Abendmahl nur für Gemeindemitglieder gefeiert wird, die aus Bassum, Umgebung und auch aus Syke kommen.

Am 16. März öffnet das neue Gemeindehaus um 10 Uhr seine Türen. Um 11 Uhr gibt es einen Gottesdienst mit Vorträgen, in denen sich die Christengemeinde mit ihren Werten und ihrem Glauben vorstellen möchte. Für Musik sorgt das Orchester. Auch Bürgermeister Christian Porsch wird ein Grußwort sprechen. Ab 14.30 Uhr gibt es wieder einen Gottesdienst und Orchester und Kinderchor treten auf. In den Pausen können die Besucher das Gebäude besichtigen und Fragen stellen. Für Essen und Trinken in Form von einem Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen wird gesorgt.

Die Christengemeinde fühlt sich in Bassum sehr wohl. „Wir haben hier eine gute Nachbarschaft und fühlen uns gut angenommen. Viele Firmen haben für den Bau unseres Gemeindehauses gespendet. Das hat uns enorm überrascht“, sagt Pankratz. Er hofft, dass besonders diese Unterstützer kommen und sehen, wohin ihr Geld geflossen ist.

Die Mitglieder der Gemeinde leben nach dem Evangelium und wollen dies auch den Menschen näherbringen. „Wir möchten zeigen, wie wichtig die Schöpfung ist und die Botschaft von Frieden und dem ewigen Leben vermitteln“, fasst Pankratz zusammen.