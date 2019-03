Vom Wohnen mit Service bis zur Disko

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Das Thema Gemeinschaftliches Wohnen interessiert die Bassumer. Das beweisen die starke Resonanz auf den Vortrag „Gemeinschaftliches Wohnen in seiner Vielfalt“, den die Agenda-Arbeitsgruppe „Wohnen&Leben in Bassum“ im Januar in der Freudenburg organisiert hatte (wir berichteten) und die Umfragebögen. Diese hatte die Gruppe an sämtliche Haushalte veschickt, um zu erfahren, wie zufrieden die Bassumer mit ihrer Wohnsituation sind und was sie sich für die Zukunft wünschen.

„511 Bögen haben wir zurückbekommen“, berichtet Martin Kreienhop als Mitglied der Gruppe. „Das ist im Verhältnis relativ hoch. Wir sind sehr zufrieden.“ Alle Ortschaften und Altersgruppen haben sich beteiligt. Ausgewertet wurden die Bögen in mehrstündiger Arbeit von Anke Passut.

„Dank ihrer Mühe wissen wir nun, dass rund die Hälfte der Bassumer mit ihrer Wohnsituation zufrieden sind“, sagt Agenda-Beauftragte Reinhild Olma. Das Interesse am gemeinsamen Wohnen ist mit 181 Stimmen besonders in der Stadt Bassum sehr hoch. 28 sind es in Nordwohlde. Insgesamt haben 319 Personen ihr Interesse bekundet – also mehr als die Hälfte der zurückgesendeten Bögen. „Das zeigt uns, dass wir mit unserer Arbeit am Puls der Zeit sind und einen Nerv getroffen haben“, freut sich Bettina Gehlenbeck. Die Gruppe beschäftigt sich mit generationsübergreifendem und bezahlbarem Wohnen in Bassum.

Manche Bürger haben die Gunst der Stunde genutzt, um das loszuwerden, was ihnen offenbar schon länger auf der Seele brennt und die Bögen mit Anmerkungen versehen. „Wohnen mit Service möglichst in der Innenstadt“, zitiert Gehlenbeck. Oder: „Investoren, die nicht nur ans Geld denken.“ Während andere über den Ausbau der B 51, den Breitbandausbau oder den Bürgerbus schrieben. „Eine Disko“ hätten sich ein paar 16-Jährige gewünscht. Auch wenn das mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat, freuen sich die Agenda-Mitglieder, dass auch junge Leute sich geäußert haben. „Wir können zwar nicht alle Wünsche erfüllen, aber wir nehmen sie auf jeden Fall ernst und haben sie weitergeleitet.“

So motiviert von den Rückmeldungen, lädt die Agenda-Gruppe nun zum nächsten Vortrag, morgen um 19 Uhr in das Vorwerk ein. Diesmal geht es um die „Gründung einer Genossenschaft zum gemeinschaftlichen Wohnen“. Es werden die genossenschaftliche Rechtsform, ihre Anforderungen und Eigenschaften vorgestellt. Auch wird über die Gründung einer Genossenschaft zum gemeinschaftlichen Wohnen gesprochen. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Doch die Agenda-Gruppe hat noch mehr auf dem Zettel. Im April hört sie einen Vortrag über ein Wohnprojekt in Bremen, das sie dann auch mal besuchen will und auch eine Fahrt nach Stuhr zur Villa am Klosterbach ist geplant. „Wir wollen schauen, was in der Nachbarschaft so passiert und ob das auch etwas für Bassum wäre“, so Olma. Bis August haben die Mitglieder Termine.

„Es ist eine sehr aktive Gruppe, die sich ein Mal im Monat trifft“, schwärmt Gehlenbeck. „Und das, obwohl fast alle berufstätig sind. Angefangen haben wir vor zwei Jahren mit drei Leuten. Heute sind wir bis zu zehn und viele sind nun auch schon knapp zwei Jahre dabei.“

Nach wie vor freut sich die Gruppe über weitere Mitglieder.