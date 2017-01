Wohnen im Schatten des Finkenbachs

Bassum - Von Frauke Albrecht. An der Dorfstraße in Bramstedt soll ein weiteres Baugebiet entstehen. Der Bebauungsplan wurde am Donnerstag dem Ausschuss für Stadtentwicklung vorgestellt und soll nun in die frühzeitige Beteiligung gehen sowie den Trägern öffentlicher Belange vorgestellt werden. Michael Meier vom NWP Planungsbüro in Oldenburg umriss die wichtigsten Details: Die Erschließung erfolgt über die Dorfstraße und nicht über den Schulweg. Entstehen sollen dort eingeschossige Einfamilien- und Doppelhäuser – Platz ist für etwa 25 Bauplätze. Die Planer schlagen eine Grundflächenzahl von 0,4 vor. Das bedeutet, dass 40 Prozent der Grundstücksfläche bebaut werden dürfen.

Das wiederum stieß bei einigen Ausschussmitgliedern auf wenig Gegenliebe. Vor allem SPD und CDU plädierten für weniger. „Im bereits vorhandenen Wohngebiet Dorfstraße haben wir 0,25 festgelegt. Warum machen wir nun diesen Unterschied?“, fragte Bärbel Ehrich (SPD). Meier dazu: „Um auch Dienstleister zuzulassen.“ Ein Zahnarzt beispielsweise hätte so die Möglichkeit, Parkplätze vorzuhalten. Helmut Zurmühlen (CDU) regte an, höchstens auf 0,3 zu gehen. „Wir haben 0,4 am Bremer Weg. Das wollten wir nicht. So wurde das Gebiet Dorfstraße I entwickelt, was durchaus gelungen ist.“ Außerdem regte er an, zum Finkenbach einen großzügigen Abstand einzuhalten.

Am Ende einigten sich die Ausschussmitglieder mehrheitlich darauf, den Plan zum Beschluss zu empfehlen – mit einer Grundflächenzahl von 0,3 und 25 Metern Abstand zum Finkenbach. Was dort genau gepflanzt werden soll, müsse noch besprochen werden. Möglich wäre beispielsweise eine Streuobstwiese. Wichtig sei, dass der Schulweg einsehbar bleibt. Meier nannte es „soziale Kontrolle“.

Helma Schöpe (SPD) merkte kritisch an, dass ein Großteil der zu bebauenden Fläche nur wenig Sonne bekommt. „Ich war dort gestern spazieren. Es war 14.30 Uhr und ein Drittel des Gebietes lag im Schatten.“ Ähnliches äußerte später eine Zuhörerin in der Bürgerfragestunde. Es würde schwer, die Grundstücke zu vermarkten. Bauamtsleiter Martin Kreienhop: „Der Investor kennt die Örtlichkeit.“

Ebenfalls auf der Tagesordnung stand die Ergänzung der Innenbereichssatzung in der Ortschaft Bramstedt. Dabei handelt es sich um eine 7 500 Quadratmeter große Fläche am Osterberg. Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hatte ein Lärmschutzgutachten erforderlich gemacht. Dieses liegt nun vor mit dem Ergebnis, dass sich zwei Teilbereiche nicht zum Wohnen eignen, weil sie zu nah an der Bahnstrecke liegen. Die zulässigen Grenzwerte (55 dBA am Tag) würden deutlich überschritten. Lediglich ein Bereich bleibt übrig. Dort müssten Schallschutzmaßnahmen ergriffen werden, unter anderem Lärmschutzfenster. Der Ausschuss stimmte der weiteren Planung zu. Konkrete Bauanfragen für dieses Gebiet gibt es bisher nicht, erklärt Martin Kreienhop auf Anfrage der Kreiszeitung.

„Damit ist Bramstedt mit Baugebieten gut bestückt. Nun ist es an der Zeit, auch andere Ortschaften zu entwicklen“, meinte Hermuth Straßburg vom Bürgerblock nach der Abstimmung. So unter anderem in Bassum. Der Bebauungsplan Nedderbrake IV stand auf der Tagesordnung. Möglich sind dort 32 Bauplätze. Diese könnten über eine Ringstraße erschlossen werden. Der Ausschuss sprach sich dafür aus, so wenig Regulierungen wie möglich festzulegen, um individuelles Bauen zu ermöglichen. Die Grundflächenzahl soll auf 0,3 festgesetzt werden. Zwei Stellplätze pro Wohnheinheit seien möglich.