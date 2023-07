Wohin zur Abkühlung? Bassumer suchen Alternativen zum Naturbad

Von: Sigi Schritt

Wenn im Sommer die Temperaturen steigen und die Sonne brennt, ist Abkühlung gefragt. Was machen die Bassumer? Ins Natur- und Freizeitbad können sie nicht. Denn das ist, wie bereits berichtet, wegen umfangreicher Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in diesem Jahr geschlossen.

Bassum – Britta Frey aus Bramstedt ist eine „Wasserratte“, wie sie sagt. Einmal in der Woche schwimmen gehen, das muss sein. Vor allem im Sommer, wenn die Temperaturen in die Höhe klettern. Die 36-Jährige war Stammgast im Bassumer Bad – bis es geschlossen wurde. Sie wechselte ins örtliche Hallenbad. Das macht jetzt Sommerpause.

Was macht man zur Abkühlung, wenn es kein Hallenbad oder Freibad gibt? Man fährt in die nächstgelegenen Bäder. „Letzten Dienstag war ich im Freibad in Twistringen.“ Die 36-Jährige nimmt die Entfernung in Kauf, denn das wöchentliche Schwimmen gehört für sie zum Leben dazu. Sie war bereits in anderen Freibädern: in Weyhe oder Bruchhausen-Vilsen. Wenn sie sich ganz schnell abkühlen will – gibt es für sie noch eine andere Möglichkeit: „Meine Mutter hat einen Pool im Garten.“.

Ein Planschbecken dagegen gibt es in Groß Henstedt bei Familie Henke. „Es ist aufblasbar und hat einen festen Rand. Da passen vier Kinder rein“, sagt Anja Henke. Vor allem bei heißen Temperaturen springen sie gerne hinein, erzählt die 39-Jährige. Chlor sei nicht im Wasser. Es komme aus einem eigenen Brunnen und sei klar. Wenn es gewechselt werden müsse, würden damit die Pflanzen im Garten gegossen. Wenn Anja Henke sich und ihre Familie anders abkühlen will, greift sie zu Eis, das in der Tiefkühltruhe reichlich vorhanden sei. Auch kalte Getränke stehen hoch im Kurs. So holt sich Anja Henke schon mal Zitronenmelisse aus dem Garten und gießt die Blätter mit kaltem Mineral- oder Leitungswasser auf.

Und noch etwas ist sehr erfrischend: Selbst gemachtes Slush-Eis. Dazu werden gefrorene Früchte püriert und mit Milch oder Joghurt verrührt.

Kalte Getränke mag auch Eva aus Bassum. Die Schülerin erzählt von ihrer Oma, die an heißen Tagen eine besondere Erfrischung zaubert: Kakao mit Vanilleeis. Das sei „sehr lecker“. Doch wenn es besonders heiß ist, hilft aus ihrer Sicht nur eines: Ab in den Garten, aufs Trampolin. Vorher muss allerdings der Rasensprenger darunter positioniert und angestellt werden.

Kornelia Schaffer findet es schade, dass die Kinder das Bassumer Bad derzeit nicht nutzen können. Der Umbau dauert ihr zu lange. Wer im Freien baden will, muss ausweichen: zum Beispiel nach Twistringen oder zum Steller See in der Gemeinde Stuhr. Doch nicht jeder habe die Möglichkeit, dorthin zu fahren. Einfacher sei es ohnehin, sich zu Hause abzukühlen. Man sollte zudem viel trinken: Mineral- oder Leitungswasser. Eis essen oder in den eigenen Pool springen – diese Möglichkeiten favorisiert sie.

Dass der Umbau des Bassumer Freibades zu lange dauert, findet ebenfalls Marion Kappelmann. Die 58-Jährige hätte sich gewünscht, dass das Bad so bleibt, wie es vor dem Umbau war. Alternativen böten derzeit die Freibäder in Twistringen oder Harpstedt. Die Bassumerin befürchtet aber, dass es dort voller wird als sonst.

Außerdem gibt sie Tipps zum Abkühlen, die jeder nachmachen könne. Wenn es draußen richtig heiß ist, sollte man in der Wohnung bleiben. Nachts öffne sie die Fenster, spätestens um 8 Uhr würden sie geschlossen. Rollläden halten zusätzlich die Sonnenwärme ab. Weitere Möglichkeiten: kurz duschen oder kaltes Wasser über die Handgelenke laufen lassen.

Janine Pfeifer aus Bassum findet den Umbau gut, da sie nie ein Fan des unbeheizten Naturbades war. Sie ist gespannt auf das Ergebnis. „Ich freue mich besonders für die Kinder, weil ich glaube, dass das Bad ein Treffpunkt werden kann.“ Es sei wichtig, dass Kinder schwimmen lernen, Sie selbst sei eine „Wasserratte“, aber eher an der Oberfläche: auf einer Luftmatratze oder in einem Boot. Ihre Familie besitzt ein Motorboot, das im Hemelinger Hafen liegt.

Bei warmen Temperaturen fährt die 25-Jährige gerne flussaufwärts – Richtung Hoya und schaut auch mal am Wieltsee in Sudweyhe vorbei. „Das Wasser in der Marina ist sehr klar und hat eine sehr gute Qualität.“ Sons sei sie sehr wählerisch, aber im Wieltsee bade sie gerne, wenn ihr Boot dort vor Anker liegt. Als es letzte Woche so heiß war, sei sie ins Wasser gesprungen. „Es hatte angenehme 22 Grad“, sagt die Bassumerin.

Für Bootsfreunde habe die Weser noch mehr zu bieten, so Janine Pfeifer. Richtung Achim gebe es immer wieder „schöne Strandabschnitte“. Doch bei aller Lust auf Abkühlung im Wasser: Man müsse auf die Binnenschiffe achten. Die großen Schiffe hätten einen „guten Sog“ auf der Wasserstraße, selbst im flachen Wasser. Man müsse die Gefahren kennen, um sicher im Wasser zu sein.