Wohin mit dem Klärschlamm?

Landwirte und Betreiber von Kläranlagen sind Partner, wenn es um die Verwertung von Klärschlamm geht. Doch nach Verschärfung der rechtlichen Rahmenbedingungen ist die Verwertungsquote seit 2016 um 15 Prozent gesunken. Wohin also mit dem Klärschlamm? Sind künftig die Kommunen und die AWG (Abfall Wirtschafts Gesellschaft) Partner im Verbund?

VON ANKE SEIDEL

Landkreis Diepholz - Insgesamt 18 Kläranlagen reinigen in 15 Städten, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Diepholz Abwässer. Ein Teil des Klärschlamms landet als Wirtschaftsdünger auf den Feldern.

In Siedenburg zum Beispiel sind drei Landwirte Partner der Samtgemeinde. Sie nehmen den gesamten dort anfallenden Klärschlamm ab. Wie Stefan Gudella als Leiter der Siedenburger Kläranlage berichtet, waren es 2017 exakt 1 631 Kubikmeter Nassschlamm.

„Der Trockenanteil liegt bei drei bis vier Prozent. Der Rest ist Wasser“, sagt Gudella - und betont: „Klärschlamm ist eines der bestuntersuchtesten Düngemittel.“ Regelmäßige Kontrollen der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt Nord-West, kurz Lufa, würden das sicherstellen.

Doch wie lange die Landwirtschaft noch eine Lösung für Siedenburg ist, das ist unklar. Denn würde nur ein Landwirt aussteigen, „dann würden wir den Klärschlamm nicht mehr los“, beschreibt Gudella die Folgen.

Die Alternative zur landwirtschaftlichen Verwertung ist die Trocknung und Verbrennung. Das ist in der Kläranlage in Syke Praxis, berichtet deren Leiter Stefan Ehlers. „Obwohl unser Klärschlamm auch für die Landwirtschaft geeignet wäre“, betont er. Die Qualität sei gegeben. Mit Trocknung und Transport des Klärschlamms zur Verbrennung sei in Syke ein externer Dienstleister beauftragt.

Vier der 15 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden haben laut Angaben des Landkreis-Fachdienstes Umweltkonzepte die Abwasserbeseitigung und damit auch die Klärschlamm-Entsorgung auf externe Dritte übertragen. Die Gemeinde Wagenfeld hat mit dem Betreiber ihrer Kläranlage ein eigenes Konzept entwickelt. Bleiben zehn Kommunen, die eine Perspektive brauchen.

„Wir haben im März ein Gespräch mit Vertretern aus diesen zehn Kommunen “, erklärt Andreas Nieweler, Geschäftsführer der AWG (Abfall Wirtschafts Gesellschaft) auf Anfrage. Denn der kreiseigene Entsorgungsbetrieb befasst sich - auf Initiative des Aufsichtsrats - schon seit mehr als einem Jahr mit dem Thema Klärschlamm und den Möglichkeiten einer zentralen Lösung.

Doch dafür muss zunächst die formalrechtliche Basis geschaffen werden. „Wir sind mit dem Umweltministerium im Gespräch“, sagt Nieweler. In Testversuchen werde die Mitverarbeitung von Klärschlamm in den AWG-eigenen Anlagen schon erprobt: „Wir prüfen in alle Richtungen, um den Städten und Gemeinden schnell helfen zu können.“ Ziel ist eine Kooperation ab 1. Januar kommenden Jahres. Grundvoraussetzung sei aber, so Nieweler, dass die Kommunen ganzheitlich und langfristig im Verbund mit der AWG zusammenarbeiten. Geprüft werde außerdem die Möglichkeit, ob per Ausschreibung ein externer Dienstleister mit der Klärschlamm-Verwertung beauftragt werden könnte - wobei weite Transportwege und damit verbundene Kosten möglichst vermieden werden sollen, so Nieweler.

Dass auf die Betreiber der Kläranlagen in den nächsten Jahren große Probleme zukommen, bestätigt Rainer Könemann. Er ist bei der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall) Obmann im Fachausschuss EU-Angelegenheiten und Strategiekommission Klärschlamm. „Wir sind mit dem DWA Netzwerk Klärschlamm in Norddeutschland schon seit drei Jahren unterwegs“, beschreibt er die Arbeit an diesem Thema. Lange vor dem Inkrafttreten neuer gesetzlicher Regelungen habe sie begonnen: „Wir haben gesehen, was da auf die Betreiber von Kläranlagen zukommt.“

Die Vorgaben besagen, dass große Kläranlagen (mehr als 100 000 Einwohner-Werte) noch bis 2029 sowie mittlere (bis 100 000 Einwohner-Werte) noch bis 2032 ihren Klärschlamm landwirtschaftlich verwerten dürfen. Kleinere Kläranlagen mit bis zu 50 000 Einwohner-Werten dürfen nach der neuen Klärschlammverordnung unbefristet weiter ihren Klärschlamm landwirtschaftlich verwerten, erklärt Könemann - und fügt hinzu: „Im Landkreis Diepholz sind alle Kläranlagen kleiner als 50 000 Einwohner-Werte.“

Aber ob sich noch genügend Landwirte für die Verwertung finden, ist fraglich. Denn neben der Klärschlammverordnung wurde auch die Düngeverordnung geändert. Deshalb können Landwirte nicht mehr so viel organische Dünger wie Gülle, Mist, Gärrückstände und eben auch Klärschlamm auf ihre Flächen aufbringen.

Andreas Nieweler ist überzeugt, dass die landwirtschaftliche Lösung endlich ist: „Das ist kein Zukunftsmodell. Das wird in sich zusammenbrechen.“ Denn der Handel lehne mit Klärschlamm gedüngte Ackerfrüchte schon heute ab.

Die DWA hat mittlerweile zwei Umfragen unter den Betreibern von Kläranlagen durchgeführt - eine davon im Frühjahr 2018 für Niedersachsen. Daran hatten sich 300 von 444 Betreibern beteiligt, also rund zwei Drittel. 74 Prozent der in Niedersachsen anfallenden Klärschlämme seien dadurch erfasst, so Könemann. Bei 38 Betrieben war die Klärschlamm-Entsorgung schon im Frühjahr 2018 nicht mehr gesichert, bei 58 weiteren nicht über Ende 2018 hinaus (Vertragsende).

Es müssen also weitere Verwertungs-Kapazitäten geschaffen werden - und zwar für insgesamt 255 000 Tonnen entwässerten Klärschlamm, hat die DWA errechnet. Das entspricht 12 750 (!) Lastzügen.

Im Netzwerk Klärschlamm sucht die DWA nach gemeinsamen Lösungen mit den Kläranlagen-Betreibern. Eine Möglichkeit zur Linderung des kurzfristigen Entsorgungsdrucks wäre, so Könemann, dass Kläranlagen weitere Lagerkapazitäten für den Schlamm schaffen - und dass große beim Bau von Verbrennungsanlagen die kleineren mitnehmen, also Kapazitäten zur Verfügung stellen.

Lagerkapazitäten sind auch im Landkreis Diepholz eng begrenzt. „Wir überprüfen, ob wir Zwischenlagerungen anbieten können“, so AWG-Geschäftsführer Nieweler.