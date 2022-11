Wissen in Dosen

Von: Marten Vorwerk

Wissen konservieren will Holger Weber mit seinem Podcast. Unter anderem mit Heinz Kattau (im Bild) hat er ein Vorgespräch geführt. © holger weber

Nordwohlder Holger Weber entwickelt Podcast und will Erlebtes konservieren

Nordwohlde – Wie haben Menschen aus der Region den Krieg erlebt? Wie sind sie zurecht gekommen ohne Auto? Wie war es, als nicht in jedem Ort ein Supermarkt war? Was haben Jugendliche in den 1940er- und 1950er-Jahren in ihrer Freizeit gemacht? Mit all diesen Fragen will sich Holger Weber aus Nordwohlde beschäftigen und dafür Menschen interviewen. Und damit er möglichst viele Leute erreicht, hat er sich ein besonderes Format überlegt. Er hat den Podcast „Wissen in Dosen: Konserviertes Wissen von Alt für Jung“ ins Leben gerufen.

„Wir alle müssen darüber nachdenken, wie wir die Zukunft gestalten. Klima, Krieg, Krisen – das begleitet uns. Und die Frage ist: Wie schaffen wir es, aus der Vergangenheit zu lernen?“, erklärt Holger Weber seine Beweggründe für den Podcast. Dazu sei es wichtig, Menschen zuzuhören, die den Krieg und die Zeit danach erlebt haben und nicht in einer Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen sind.

„Was haben heute 80-Jährige mit 15, 16 auf dem Dorf gemacht? Auf was mussten sie alles verzichten, was es heute gibt? Wie sah die Versorgung für einen kleinen Ort aus? Was ist heute besser oder schlechter? Ich denke, das ist sehr interessant für alle Leute“, betont Holger Weber.

Dass die Menschen viel zu erzählen haben, weiß der 51-Jährige. Mehrere Vorgespräche habe er geführt, hauptsächlich mit Nordwohldern oder Bassumern. „Ich möchte auch erstmal bei Menschen aus der Region bleiben. Pro Folge will ich nur eine oder maximal zwei Personen interviewen, sonst wird es vielleicht zu viel.“

Natur-Themen werden bei Webers Podcast ebenfalls eine Rolle spielen. Die Gewässer des Landkreises seien massiv bedroht. „Die Sommer werden trockener und es fehlt immer mehr Wasser“, sagt Holger Weber. Ein Beispiel dafür sei der Hombach. „Der Hombach war früher nicht begradigt, da konnte man schwimmen. Das weiß ich aus den Vorgesprächen. Das ist ein Thema, dass sich zu heute extrem verändert hat und über das wir reden werden“, erzählt der Nordwohlder.

Erste Aufnahmen erfolgen in den kommenden Wochen

Da die Kriegskinder immer weniger werden, hält er es für notwendig, das Wissen zu konservieren. „Wie ginge das besser als über das gesprochene Wort in einem Podcast?“, sagt Weber, der hauptberuflich als Fotograf bei Kubikfoto arbeitet und dort Geschäftsführer ist. Er hofft, neben dem Podcast Bilderstrecken mit alten Fotos der Menschen veröffentlichen zu können, denen er bei seiner Podcast-Arbeit begegnet.

„Ich bin super gespannt, was mich da alles erwartet. Die Vorgespräche waren schon sehr vielversprechend. Die mussten auch sein, um erst mal Vertrauen aufzubauen“, erklärt Weber. Warum er sich vor allem Menschen aus Dorfregionen aussucht? „Früher stand das Dorf noch mehr im Vordergrund. Es gab Dorfgemeinschaften und Zusammenhalt. Da haben sich Menschen bestimmte Dinge geteilt“, sagt der 51-Jährige. Das sei heute anders.

Weber könne sich außerdem vorstellen, mit Jugendlichen aus der heutigen Zeit zu sprechen, um die Unterschiede zu früher aufzuzeigen und um darzulegen, was Kinder von heute beschäftigt. Erste Aufnahmen des Podcasts erfolgen in den kommenden Wochen. Weber sagt: „Wenn alles nach Plan läuft, wird eine erste Folge noch vor Weihnachten auf Spotify und iTunes zu finden sein.“