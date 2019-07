Klaus Lage vor Konzert: „Es wird laut und deutlich“

Bassum – Von Ulf Kaack. Klaus Lage ist seit nahezu vier Jahrzehnten eine konstante Größe in der deutschen Rock- und Pop-Branche. Am kommenden Samstag spielt er mit seiner Band beim Bassum Open-Air-Festival. Ab 21 Uhr wird er auf der Bühne im Park der Freudenburg stehen. Wir sprachen mit dem Sänger, Liedermacher und Komponisten.

Gleich mal direkt gefragt, worauf darf sich das Publikum in Bassum freuen?

In der Tat auf etwas ganz Besonderes: Ich spiele dort das einzige Konzert in diesem Jahr mit meiner Band. Die Formation besteht seit über einem Jahrzehnt in der klassischen Besetzung Gitarre, Keyboards, Bass und Schlagzeug. Es wird laut und deutlich werden, ein echtes Rockkonzert eben, das auch gereiftere Menschen ansprechen wird. Wir treffen uns bereits zwei Tage vorher, um intensiv zu proben. Ich freue mich auf meine Jungs, und wir alle freuen uns auf Bassum.

Was haben Sie im Repertoire?

Natürlich die alten Klassiker wie „1000 und eine Nacht“, „Monopoly“ oder „Faust auf Faust“. Das sind Songs, die die Leute hören wollen und live total abgehen. Das macht natürlich auch uns auf der Bühne riesigen Spaß. Dazu kommt Material aus meinen neueren Alben. Außerdem werden wir ein Akustik-Set im Programm haben. Die konkrete Set-List werden wir tatsächlich erst während der Proben festlegen.

Haben Sie nach 40 Jahren Präsenz auf der Bühne noch Spaß an Live-Auftritten?

Unbedingt. Der Kick ist immer da. Bei mir kommt hinzu, dass ich mit verschiedenen Programmen unterwegs bin. Einfach als Solist mit der Akustikgitarre, im Duo mit meinem Pianisten Bo Heart oder als Unplugged-Trio. Aktuell toure ich ausgiebig mit der Bigband der Bundeswehr im Zusammenhang mit meinem Swing-Projekt, zu dem auch ein Album eingespielt wurde. In den verschiedenen Formationen klingen die Songs immer anders. Das macht das Ganze spannend und abwechslungsreich.

Ihr Sound ist in der Chronologie der Alben homogen und kontinuierlich, ja unverwechselbar.

Da ist was dran, das Swing-Projekt vielleicht mal außen vorgelassen. Als Künstler des Rock- und Pop-Genres gehe ich schon meinen eigenen Weg und mache recht konsequent mein Ding. Dabei versuche ich, mich immer wieder neu zu erfinden, und schaue durchaus über den Tellerrand. Aber ich muss nicht – wie manch anderer in der Branche – jedem neuen Trend krampfhaft hinterherlaufen. Klar benutzen wir im Studio moderne Digitaltechnik wie Computer oder Soundsamples. Aber eben mit Augenmaß. Letztendlich ist jede Note – live und auf Tonträger – echt, eingespielt von Musikern mit Instrumenten.

Was verbirgt sich hinter Ihrem kontinuierlichen Erfolg in dieser schnelllebigen Branche?

Seit ich mich 1976 für das Dasein eines Berufsmusikers entschieden habe, war ich über weite Strecken immer unterwegs. Produktion, Tournee, Medien … das war der bestimmende Zyklus. Die ersten Jahre waren eine lange, manchmal schmerzhafte Durststrecke. Als der Durchbruch 1984 mit „1000 und eine Nacht“ kam, war das einerseits der Lohn für all die Mühen zuvor. Andererseits hatte ich das Glück, zur richtigen Zeit mit dem richtigen Song am richtigen Ort zu sein. Was mein Spätwerk betrifft, ich gehe ja rasant auf die 70 zu, leiste ich mir den Luxus, mich nicht mehr den gängigen Marktmechanismen zu unterwerfen. Ich bin nicht mit Amazon und Spotify verheiratet, habe keine Plattenfirma, die mir Dinge vorschreibt. Man sieht mich auch nicht in jeder billigen TV-Show über die Musik der 80er-Jahre. Ich genieße es, autonom zu sein und die volle künstlerische Freiheit zu haben. Und ich denke, das merken auch meine Fans, die im Übrigen sehr treu sind. Dafür bin ich sehr dankbar.

Gibt es noch Kontakte zu anderen Deutschrock-Legenden aus den 80ern und 90ern?

Ja, aber nicht sehr intensiv. Früher lief man sich ja ständig über den Weg. Im Studio, auf Festivals, bei Fernsehproduktionen. Das ist sehr selten geworden. Mein lieber Kollege Herbert Grönemeyer hat sich in andere Sphären verabschiedet und lebt in London. Ab und zu telefoniere ich mit Achim Reichel, Wolf Maahn, Wolfgang Niedecken oder Heinz Rudolf Kunze. Man trifft sich, wenn sie in Bremen ein Konzert spielen oder ich bei ihnen in der Gegend. Das ist locker, sehr ungezwungen.

Was trieb Sie dazu 2008 dazu, Bremen als Ihren Wohnort zu wählen?

Ich kenne die Hansestadt, die so urban aber trotzdem überschaubar ist, von der Jugend an. Wenn wir von Soltau aus, meinem damaligen Wohnort, auf die Piste wollten, hatten wir Hamburg, Hannover und Bremen in 70 Kilometern Entfernung zur Auswahl. Meist verschlug es uns an die Weser – ins Viertel, zu Konzerten in die Clubs und in die Stadthalle. Meine Frau und ich haben Freunde in der Hansestadt und im Umland, was schließlich den Ausschlag für unseren Umzug nach Bremen gab. Häufig bin ich in der Stadt mit dem Fahrrad unterwegs, lebe hier ein ganz normales Leben wie jeder andere auch. Wir fühlen uns an der Weser ausgesprochen wohl.

Werden Sie in der Öffentlichkeit angesprochen?

Es kommt hin und wieder vor, dass ich auf der Straße erkannt werde. Und wenn, dann läuft es meist auf ein kurzes und angenehm freundliches Gespräch hinaus. In Bremen und umzu ist man halt hanseatisch.

Bassum ist Ihnen auch geläufig?

Na klar, über die B 51 fahre ich sehr häufig an der Stadt vorbei. Aber ich habe in Bassum auch schon angehalten, bin durch die City geschlendert und habe mit meiner Frau zu Mittag gegessen. Und im Krankenhaus Bassum war ich auch schon. Mit einer Handverletzung, was für einen Gitarristen besonders problematisch ist. Man hatte mir dort die Handchirurgie als besonders kompetent empfohlen, was sich als zutreffend erwies. Jedenfalls werde ich mich am Sonnabend auf der Fahrt zum Bassum Open-Air auf keinen Fall verfransen.

