Aus alt wird anders – Fünf Fragen an Soex-Geschäftsführer Axel Buchholz

Soex ist ein Global Player: 1 350 Mitarbeiter arbeiten für das Unternehmen, das Tochterfirmen in sechs Ländern hat und über ein weltweites Textilrecycling-Netzwerk verfügt. Die Soex Collecting Germany hat ihren Verwaltungssitz in Bassum. Axel Buchholz, Geschäftsführer der Soex Textil-Vermarktungsgesellschaft, nennt im Kurz-Interview Zahlen und Fakten zum Unternehmen. Wie viele Altkleidercontainer gibt es im Landkreis Diepholz, wie oft werden sie geleert – und mit welchem Gesamtergebnis? Im Landkreis Diepholz betreibt die Soex Collecting Germany (eine GmbH) gewerbliche Sammlungen sowie Sammlungen mit karitativen Verbänden wie dem Deutschen Roten Kreuz. In den insgesamt 130 Sammelbehältern landen zirka 500 Tonnen Alttextilien und Schuhe jährlich. Umgerechnet wären das circa 2,5 Millionen T-Shirts oder eine Million paar Schuhe (wenn man durchschnittlich 200 Gramm für ein T-Shirt und 500 Gramm für ein Paar Schuhe rechnet). Damit hat die Soex Collecting einen Marktanteil im Landkreis Diepholz von rund 25 Prozent. Der Rest entfällt auf eine große Anzahl legaler, aber auch illegaler Mitbewerber. Die Behälter werden bedarfsgerecht entleert, das heißt je nach Saison und Standort zwischen ein- und dreimal die Woche. Bei schlecht frequentierten Behältern variiert dieser Rhythmus und eine Leerung kann bis zu zwei Wochen dauern. Sollten die Behälter zwischen den Leerungen sehr voll sein, bitten wie die Bürger, uns dies über die angegebene Service-Hotline 01803/73839845 zu melden. Dann können wir schnellstmöglich Abhilfe schaffen. Wo wird das Sammelgut sortiert und nach welchen Kriterien? Die Diepholzer Sammelware wird in das deutsche Soex-Sortierwerk nach Wolfen in Sachsen-Anhalt gebracht. Dort werden die Alttextilien und Schuhe händisch nach bis zu 400 Kriterien sortiert. Beispielsweise: Art (Hemd, Bluse, Jeans, Hose, Anzug etc.), Geschlecht, Qualität (wie neu, getragen, Recyclingsware usw.). Wie wird das Sammelgut verwertet und wo? Die Verwertung erfolgt im deutschen Soex-Sortierwerk in Wolfen. 57 Prozent des Sammelguts wird als Secondhandware per Versand in unsere eigenen Vintage Stores sowie in den Export in 70 Länder gebracht. 14 Prozent des Sammelguts wird in der Putzlappenindustrie verarbeitet und 15 Prozent im Reißfaserrecycling. Die Reißfasern werden in der Automobilzulieferer-Industrie verwendet oder zu Malerfließ weiterverarbeitet, ein kleiner Teil geht ins fibre-to-fibre-Recycling (Textilfasern als Rohstoff). Vier Prozent landen im sonstigen Recycling (Pappe, Plastiktüten, Elektro, Metall) und zehn Prozent sind Abfall – darunter textiler Abfall und Schuhe, Plastikbügel und sogar Hausmüll zur kostenpflichtigen Entsorgung.