Bassum - Von Frauke Albrecht. Der Rat der Stadt Bassum hatte am Mittwoch nur einen Tagesordnungspunkt: Weisung zur Änderung des Gesellschaftvertrages der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft (Wiseg).

Dieser Weisung wurde mehrheitlich zugestimmt. SPD und CDU waren dafür, Grüne, Bürgerblock und Thomas Becker von der FDP stimmten dagegen.

Der Fraktionsvorsitzende des Bürgerblocks, Hermuth Straßburg, hat mit dieser Weisung ein ganz großes Problem. In einem Gespräch mit dieser Zeitung erklärt er warum: „Mit aller Gewalt soll Helmut Zurmühlen in die Wiseg gebracht werden.“

Bisher bildeten die Mitglieder des Verwaltungsausschusses gleichzeitig die Gesellschafterversammlung der Wiseg. Zurmühlen sitzt nicht im VA, ist lediglich Vertreter. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Christoph Lanzendörfer hatte auf der Ratssitzung im November 2016 beantragt, dass auch die Stellvertreter in die Wiseg benannt werden sollen.

Gegen diese Änderung stimmte die Gesellschafterversammlung der Wiseg. Laut Straßburg regelt das GmbH-Gesetz, dass für eine Änderung des Gesellschaftervertrages eine Dreiviertelmehrheit erforderlich sein muss. Diese gab es nicht.

„Nun soll eine Weisung des Rates richten, was sich SPD und CDU wünschen“, ärgert sich Straßburg. Einer Weisung des Rates müssten sich die Wiseg-Mitglieder beugen. „Wir halten Zurmühlen für entbehrlich“, so der Fraktionsvorsitzende. Er wirft dem Bramstedter vor, dass er immer nur an Bramstedt denke. „Wer so leidenschaftlich und nachhaltig für die Ortschaft Bramstedt in die Bresche springt, der kann nicht objektiv in der Wiseg für die gesamte Stadt tätig sein, und dies sollte die Wiseg unbedingt tun.“

Es könne nicht sein, dass eine städtische GmbH ihre Tätigkeiten ausschließlich auf das Bassumer Bahnhofsgebäude und die Ortschaft Bramstedt ausrichte. „Hier sind auch Aktivitäten zur Entwicklung anderer Ortschaften notwendig“, so Straßburg.

Sicherlich habe die Erschließung der Baugebiete in Bramstedt neue steuerzahlende Bürger gebracht. „Es hat uns aber auch eine Menge Geld gekostet. – Viel mehr hätte uns allerdings gekostet, wenn wir vor gut einem Jahr mit der Wiseg den von Zurmühlen angestrebten Kauf einer neuen Wohnbaufläche in Bramstedt mal eben beschlossen und durchgezogen hätten. Hinterher stellte sich heraus, dass man wegen der Nähe zur Bahnstrecke dort gar nicht wirtschaftlich bauen kann. Wir hätten jetzt einen wunderschönen, aber auch wunderschön teuren Acker mitten in der Ortschaft Bramstedt.“

Rubriklistenbild: © dpa